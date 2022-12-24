نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض المطلقات في السعودية 2023 [لينك التقديم] وقائمة الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم أحدث الشروط بخصوص قرض المطلقات في المملكة العربية السعودية 2023، حيث يقوم بنك التنمية الاجتماعية السعودي بتقديم قرض كنف للمطلقات والأرامل، حيث تريد المئات من السيدات في المملكة الحصول على هذا التمويل، حيث يأتي هذا القرض بحزمة قوية من المميزات التي تميزه عن كافة القروض الشخصية الصغيرة التي تقدمها البنوك الخاصة وكذلك الشركات التمويلية، حيث يأتي بالعديد من المميزات مثل عدم وجود رسوم إدارية في شروط وكذلك عدم وجود هامش ربح على القرض، مع مدة سداد طويلة، فتابعوا معنا في ثقفني لتتعرفوا على أهم الشروط للسيدات سواء موظفات أو ربات منزل، فتابع القراءة.

قرض المطلقات

ويقوم بنك التنمية الاجتماعية السعودي أو المعروف باسم بنك التسليف بتقديم حزمة من التمويلات تحت بند قروض التمويل الاجتماعي للفئات الأشد احتياجا، وتأتي في مقدمتها قرض يتم توفيره إلى الأرامل والمطلقات في السعودية وهذا باسم تمويل كنف الذي يقدم مبلغ 30 ألف ريال، ويمكن الحصول عليه بدون كفيل وذلك كما سنتابع معكم في الشروط، فتابعوا معنا.

حيث يمكن إلى المرأة المطلقة أو الأرملة سواء كانت مستفيدة من الضمان أم لا التوجه والتقديم على هذا التمويل من المصرف بطريقة إلكترونية وهذا كما سنتابع معكم في الأسفل في موقع ثقفني، وهذا حسب الشروط العامة التي نتابعها معكم.

كم قرض المطلقات والمميزات

ونتابع معكم في هذه الفقرة قائمة المميزات التي تميز هذا المنتج عن غيره من المنتجات التمويلية والتي تجعل الكثير من الأشخاص يتوجهون للحصول عليه، والمميزات التي يأتي بها كما يلي:

سقف التمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

يمكنكي سداد هذا القرض على 5 سنوات، بمبلغ 500 ريال سعودي بشكل شهري.

رسوم إدارية مجانية وعدم وجود فوائد.

إمكانية الحصول على إعفاء من سداد التمويل في حالة العجز عن السداد أو الوفاة، وهذا حسب اتفاقية التأمين.

يمكنكي الحصول على التمويل من عمر 25 عام حتى 55 سنة.

شروط تمويل كنف 2023

ونتابع معكم أعزائنا المتابعين في موقع ثقفني ما هي أهم شروط تمويل كنف العامة، وسنتابع معكم ما هي الشروط الخاصة بكل فئة من السيدات، سواء موظفات حكوميات أو متقاعدات حكوميات أو تأمينات وكذلك ربات البيوت، والشروط العامة كما يلي:

لا يقل العمر عن 25 ولا يزيد 55 عاما.

السجل الائتماني سليم.

دخلك الشهر لا يزيد عن 8 آلاف ريال، والموظفات الحكوميات 10 آلاف ريال.

تكون المواطنة سعودية الجنسية بالطبع.

أرملة أو مطلقة

عدم وجود أطفال أو اعالة.

امتلاك بطاقة هوية سارية.

الأوراق المطلوبة من الموظفة الحكومية

والأوراق المطلوبة من الموظفات الحكومية جاءت كما يلي:

رقم الآيبان من البنك التجاري.

تقديم كشف حساب لآخر 3 اشهر.

أصل نموذج 104 معتمد من مدة لا تزيد عن 60 يوم.

امتلاك تصريح بياناتي فعال من وزارة الداخلية السعودية.

المستندات المطلوبة لربات المنزل

تقديم نموذج تسليم البريد مختوم من البريد السعودي.

وجود كفيل، وتقديم صورة هوية سارية له.

نموذج 105 معتمد منذ مدة لا تزيد عن 60 يوما.

تقديم تعريف الراتب الخاصة بالكفيل مصدق منذ مدة لا تتجاوز الشهرين.

تصريح بياناتي للمتقدمة والكفيل.

رابط التقديم على كنف

وننشر لكم أعزائنا المتابعين طريقة التقديم على كنف بكل سهولة، وهذا كما سنتابع معكم: