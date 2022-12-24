نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الاقامة 2023 “Absher.sa”، ومتى يتم ترحيل المقيم؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الاقامة 2023، في المملكة العربية السعودية، أحد أهم وأبرز اهتمامات المقيمين والوافدين إلى المملكة، بهدف العمل أو الإقامة بها، وقد وفرت وزارة الداخلية السعودية، منصة أبشر الإلكترونية Absher.sa، من أجل الانتهاء من كافة الخدمات الحكومية، التي يهتم المقيمون بإنجازها إلكترونيًا، بدون الذهاب إلى مقرات أو فروع مقدمي الخدمات، من الجهات الحكومية السعودية، مثل الإدارة العامة للمرور السعودي، وكذلك الأحوال المدنية، وأيضًا المديرية العامة للجوازات السعودية، مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة 2023.

بيانات العمالة الجديدة والزائرين من أبشر

إذا كان هناك مقيمًا أو عاملًا أو زائرًا، ولم تصدر له أية إقامة، وترغب في التعرف على أية بيانات متعلقة به، وذلك على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة. يمكنك إتمام هذا الإجراء بكل سهولة، من خلال منصة أبشر وذلك بالخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول أولا إلى منصة أبشر أفراد Absher.sa. ثم انتقل إلى خدمات المكفولين من القائمة الرئيسة. وبعدها اضغط على كلمة الاستعلامات من التبويب. ثم ابحث عن خدمات العمالة الجديدة والزائرين. وعقب ذلك يمكنك البحث عن البيانات التي ترغب في الحصول عليها كرب عمل.

شروط خدمة بيانات العمالة الجديدة والزائرين

يجب توفير رقم صاحب العمل.

بالإضافة إلى رقم ميلاد رب العمل نفسه.

وكذلك تسجيل رمز التحقق المرئي.

استعلام صلاحية الإقامة من أبشر

كيف أستعلم عن صلاحية الإقامة؟ في حال أردت إدراء استعلام عن صلاحية الاقامة، الخاصة بك في المملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، دون الذهاب إلى مقر الجوازات الأقرب لك، فلا شك أن إجراء الاستعلام من أبشر، هو الأكثر سهولة، وذلك حتى لا تضطر إلى سداد غرامة تأخير تجديد الإقامة، والتي يتم فرضها على كل مقيم، لم يقم بعمل تجديد صلاحية الإقامة من أبشر. ويمكنك الاستعلام عن صلاحية الاقامة، بالخطوات التالية:

قم بزيارة رابط منصة أبشر أفراد Absher.sa. وبعدها قم بإدخال رقم الهوية في اسم المستخدم. ثم أدخل كلمة السر. وبعد ذلك اختر من القائمة الخدمات العامة. ثم حدد خدمات الاستعلام عن صلاحية الإقامة، من القائمة الموجودة أمامك. وبعدها أدخل رقم الإقامة الخاص بك. ثم ضع كود التحقق المرئي كما هو. وأخيرًا اضغط على عرض البيانات، حتى تظهر لك كل بيانات الإقامة وموعد انتهائها الفعلي.

متى يتم ترحيل المقيم؟

يمكنك إجراء الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون أبشر ، في حال لم تكن ترغب في استخدام المنصة، وذلك بهدف معرفة موعد انتهاء إقامتك.

، في حال لم تكن ترغب في استخدام المنصة، وذلك بهدف معرفة موعد انتهاء إقامتك. في حال لم تقم بعمل الاستعلام عن صلاحية الاقامة، في أي وقت وأنت مقيمًا داخل المملكة العربية السعودية، وقد أتى موعد انتهاء صلاحية الإقامة، ولم تقم بالتجديد، فسوف يتم توقيع غرامة تأخير تجديد الإقامة، وهي 500 ريال سعودي، للتأخير عن التجديد للمرة الأولى. ثم يتم فرض غرامة ألف ريال سعودي في حال التأخير للمرة الثانية.

ويتم ترحيل المقيم من المملكة، في حال التأخير عن تجديد الإقامة للمرة الثالثة، مع سداد قيمة ألف ريال سعودي، وذلك قبل الترحيل من السعودية.

استعلام عن صلاحية هوية مقيم

قم بالدخول إلى منصة أبشر أولا. ثم سجل دخولك في أبشر أفراد، وذلك برقم الهوية وكلمة السر. وبعدها أدخل رمز التحقق المرئي مباشرة. ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية من القائمة. وبعد ذلك اضغط على خدمات الجوازات من التبويب. ثم انتقي خدمة استعلام عن صلاحية الإقامة السعودية. وأدخل بعدها رقم الإقامة. ثم ضع رقم الهوية الخاصة بالكفيل. وبعدها ضع كود التحقق المرئي بالمنصة. ثم اضغط على كلمة استعلام، لتظهر لك كافة التفاصيل المتعلقة بإقامة المقيم.

معرفة هل تم نقل الكفالة برقم الإقامة؟

يمكن للعامل الوافد أن يقوم بزيارة رابط موقع وزارة العمل. ثم الضغط على خيار الخدمات. ثم يقوم العامل بتحديد المنشأة التي يرغب في الاستعلام بشأنها. وعقب ذلك قم بالضغط على خدمة نقل عامل وافد من القائمة. وبعد ذلك قم بإدخال بيانات العامل الوافد مثل رقم الإقامة. وبعدها قم بالضغط على كلمة بحث، وسوف يظهر لك إذا ما تم نقل كفالة العامل الوافد.

كم مدة صلاحية الإقامة في السعودية؟

عند إصدار الإقامة للوافد لأول مرة، يتم منحها له لمدة عام أو عامين، على أقصى تقدير. وهي إقامة قابلة للتجديد للعامل الوافد، ولكن باشتراط أن تتم بموافقة الوافد وصاحب العمل في السعودية، حتى يتم تجديدها عند اقتراب انتهاء صلاحية الإقامة للوافد، وذلك تجنبًا للغرامة التي يتم فرضها عند التأخر في تجديد صلاحية الإقامة، ويقوم صاحب العمل بسدادها عند التأخير. ويتم تجديد إقامة عامل وافد من خلال الدخول إلى منصة أبشر أفراد Absher.sa الرسمية، ثم إدخال رقم الحدود، وكذلك فترة الإقامة، ثم أدخل رقم الهوية الوطنية للكفيل، وبعدها سجل نوع المهنة للوافد.