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عمر شويل - جدة شروط القرض الاسري من بنك التنمية الاجتماعية وخطوات الحصول على التمويل 1444 التي أعلن عنها بنك التنمية الاجتماعية مؤخراً في التحديث الجديد لضوابط قبول القروض 2023، في حال توافق هذه الشروط يتمكن المواطن الحصول على قرض الأسرة الذي يستفاد منه فئات كثيرة بداية من أصحاب الدخل المنخفض مروراً بالشباب الراغب في الزواج فضلا عن المواطنين والمواطنات المتقاعدين، في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني نكشف لكم شروط القرض الأسري وخطوات الحصول على تمويل الأسرة ومميزات تمويل الأسرة.

شروط القرض الاسري من بنك التنمية الاجتماعية 1444

أعلن بنك التسليف السعودي عن 6 شروط فقط للحصول على تمويل الأسرة أو ما يسمي بالقرض الأسري، حيث يحق لرب الأسرة التقديم على القرض الاسري في نفس الوقت يحق للمرأة الأرملة والمطلقة والتي تعول أن تقدم على تمويل الأسرة التي جاءت شروطه كالتالي:

يجب أن يكون عمر المواطن لا يزيد عن ٧٠ عام. يشترط أن لا يزيد عمر الكفيل عن ٥٥ عام. لا يزيد الدخل الشهري لرب الأسرة عن 14.5 ألف ريال سعودي. لا يزيد دخل الفرد في الأسرة عن 3 آلاف ريال سعودي. يجب أن يقل عمر الأبناء الذكور عن 24 حتي يتم احتسابهم ضمن أفراد الأسرة. يشترط أن يقل عمر البنات في الأسرة عن 18 عام حتي يتم حسابهم ضمن أفراد الأسرة.

مميزات قرض الأسرة

يتميز تمويل الأسرة “التمويل الاسري” بالعديد من المزايا التي جاء أهمها التالي:

سقف تمويل الأسرة يصل إلى مائة ألف ريال سعودي.

مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات.

يمكنكم سداد التمويل بأقساط شهرية.

لا يوجد رسوم إدارية عند التقديم على التمويل الأسري .

. يتم إعفاء المقترض وأسرته من سداد الأقساط الشهرية في حال حدوث عجز أو وفاة “لا قدر الله”.

خطوات التقديم على القرض الاسري 1444

إذا توافقت معكم شروط القرض الأسري يمكنكم التقديم على التمويل وفقاً إلى الخطوات التالية:

الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية .

. التوجه إلى أيقونة تسجيل الدخول.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة بكل دقة.

يقوم البنك بمراجعة البيانات والمعلومات المسجلة ثم إرسال رسالة على هاتفك المسجل بها كود تفعيل.

بعدها يتم تحديد موعد يقوم فيه المواطن بإرسال المستندات المطلوبة عبر البريد السعودي.

يتم مراجعة الطلب في حالة القبول يتم تحويل قيمة القرض الاسري إلى الحساب البنكي للشخص.

اسباب إيقاف قرض الأسرة من بنك التسليف

كشف بنك التنمية الإجتماعية عن إيقاف تمويل الأسرة مؤقتاً لزوم عملية التحديث، فى الوقت ذاته رفع البنك قيمة القرض إلى مائة ألف ريال سعودي بدلا من التمويل القديم 60 ألف ريال سعودي، اشترط البنك أن لا يزيد قيمة الدخل الشهري عن 14500 ريال سعودي وعدم زيادة نصيب الفرد الواحد 3 آلاف ريال سعودي.

هنا وصلنا للنهاية إذا كنت بحاجة للمساعدة أكتبها في التعليقات أسفل هذا التقرير شروط القرض الاسري من بنك التنمية الاجتماعية وخطوات الحصول على التمويل 1444.