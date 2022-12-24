نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مختارة من افضل انواع سيارت مستعملة للبيع هيونداى بداخل المملكة العربيه السعوديه في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب أكثر المواطنين السعوديين وأيضا المقيميين في إقتناء السيارات من نوع هيونداي لأن قطع الغيار الخاصة بها ومراكز الصيانة التابعة لها متوفرة في كل مكان في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى شكلها الإنسيابي الأنيق.

لكل محبي سيارات هيونداى بداخل المملكه

مجموعة مختلفة من سيارات هيونداى للبيع:

هناك الكثير من انواع السيارات هيونداي المعروضه في داخل الاسواق السعوديه للبيع مستعمله وتبدوب جديده يمكن اقتنائها والحصول عليها، عن طريق مواصفات سهله بداخل كل سياره فهي معا نتعرف على بعض انواع السيارات المعروضه

للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة:

سنة الصنع 2017 بسعر 16000 ريال سعودي في مدينة القنفذة حي الشرقية والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك واللون الخارجي في السيارة أبيض وسجل عداد الممشى 999 كيلو متر وتحتوي السيارة على مكيف وجنوط ألمنيوم وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0543936978.

للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة سنة الصنع 2006:

بسعر 12000 ريال سعودي في مدينة الدمام حي الروضة والسيارة متوفرة بناقل حركة يدوي عادي ولون خارجي أبيض وبمواصفات إقليمية خليجية.

ونوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين وسجل عداد الممشى من 190000 إلى 199999 كيلو متر ويوجد بالسيارة زجاج كهربائي ومكيف ومشغل أقراص وجنوط ألمنيوم وإطار إحتياطي وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0592988840.

للبيع سيارة هيونداي أكسنت مستعملة سنة الصنع 2017:

بسعر 19000 ريال سعودي في مدينة نجران حي الفهد والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك مع إستخدام وقود البنزين وتمتلك السيارة لون خارجي أبيض بمواصفات إقليمية خليجية وسجل عداد الممشى 136000 كيلو متر.

ومتوفر بالسيارة أكياس هوائية ودخول بدون مفتاح وكاميرا خلفية ومثبت سرعة وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0578047010.

للبيع سيارة هيونداي أكسنت مستعملة سنة الصنع 2017:

بسعر 21000 ريال سعودي في مدينة حفر الباطن حي العزيزية والسيارة متوفرة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية خليجية والوقود المستخدم البنزين والسيارة متوفرة بلون خارجي أبيض واللون الداخلي بيج وسجل عداد الممشى 116000 كيلو متر.

وتحتوي السيارة على بلوتوث وشاشة لمس ومكيف وفتحة سقف ومدخل يو إس بي وأندرويد Auto ومدخل AUX وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0562354714.

للبيع سيارة هيونداي إلنترا مستعملة سنة الصنع 2016:

بسعر 4000 ريال سعودي في مدينة تبوك حي الروضة والسيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيك وبمواصفات إقليمية خليجية وتستخدم السيارة وقود البنزين والسيارة متوفرة بلون هيكل خارجي بيج.

وتحتوي السيارة على أكياس هوائية وبلوتوث وكراسي مدفأة وزجاج كهربائي ومثبت سرعة وللحصول على السيارة يرجى الإتصال على الرقم 0595408218.