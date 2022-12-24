بدون كفيل قسط تمويل سيارتك علي أطول مدة سداد بدون رسوم إدارية

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عمر شويل - جدة بدون كفيل قسط تمويل سيارتك علي أطول مدة سداد برنامج تمويلي يهدف إلى تلبية احتياجات العملاء في المملكة العربية السعودية لشراء سيارة الأحلام من خلال إجراءات سريعة وسهلة هذا البرنامج التمويلي يأتى ضمن مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد داخل المملكة ، حيث تقدم شركة اليسر مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي من شأنها خدمة الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء والتى تجعلها نت من أهم وأكبر شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. تعرف على برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي المتاح لدي شركة اليسر في شراء سيارة الأحلام التى يرغب بها.

هذا البرنامج التمويلي متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

لا يتطلب من العميل وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل متاح بدون الحاجة إلى رسوم إدارية لاستكمال الطلب.

مدة استحقاق مبلغ تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

هذا البرنامج التمويلي يمكن الاستفادة منه بدون الحاجة إلى دفع مبلغ مقدم .

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون كفيل في تمويل السيارات الجديدة والمستعملة أيضاً.

طالب التمويل السعودي وغير السعودى أيضاً يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون رسوم إدارية من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل حددت شركة اليسر للإجارة والتمويل بعض الشروط للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون رسوم إدارية.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة وذلك إذا كان طالب التمويل من المواطنين السعوديين.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين يشترط أن يكون الحد الأدنى للعمر هو 22 سنة.

الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي عند طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون رسوم إدارية من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر عند طلب تمويل شركة اليسر للسيارات.

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