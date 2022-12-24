نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب تمويل شخصي 20,000 للسعودي والمقيم دون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي 20,000 ريال متاح التقديم عليه للسعودي وأيضاً المقيم ودون الحاجة إلى كفيل فمن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل والتي يتيح للمتقدم إمكانية تقسيط سداد قيمة المشتريات على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية ربما تصل إلى 24 شهر كما يتميز تمويل المشتريات لدى شركة إمكان بأنه متاح بأقل راتب شهري بالمملكة العربية السعودية.

بأقل راتب تمويل شخصي 20,000 لدى شركة إمكان

شركة إمكان الراجحي من أهم الشركات المالية الحديثة بالمملكة العربية السعودية والتي نالت أيضاً ثقت وإعجاب العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين والمتقاعدين فمن بين المنتجات التمويلية التي تقدمها للأفراد تمويل المشتريات بقيمة مالية تبدأ من 10,000 ريال سعودي وتصل إلى 20,000 ريال سعودي ويتميز تمويل المشتريات لدى شركة إمكان الراجحي بالآتي

يتميز تمويل المشتريات لدى إمكان الراجحي بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية. كذلك يتميز قرض المشتريات لدى إمكان بأنه لا يشترط وجود كفيل. من مزايا تمويل المشتريات أيضاً بأنه متاح بالتقسيط على 24 شهر. متاح كذلك طلب الحصول على تمويل المشتريات لدى شركة إمكان اونلاين اونلاين من خلال تحميل تطبيق شركة إمكان. المواطن السعودي والمقيم وكذلك المتقاعد لديهم فرصة طلب تمويل المشتريات. لا يحتاج تمويل المشتريات لدى شركة إمكان إلى تحويل للراتب الشهري عند التقديم. كما يتميز تمويل المشتريات لدى شركة إمكان بأنه لا يشترط اعتماد جهة العمل.

شروط التقديم لطلب تمويل المشتريات لدى شركة إمكان الراجحي

قرض المشتريات لدى شركة إمكان الراجحي متاح دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وأيضاً دون الحاجة إلى وجود كفيل ومتاح فرصة الحصول عليه لكل العملاء السعوديين والمقيمين ولجميع عملاء البنوك وذلك بعد توافر الشروط التي وضعتها شركة إمكان وتتمثل تلك الشروط في الآتي

اشترطت شركة إمكان أن يكون دخل المواطن السعودي المتقدم لا يقل عن 2000 ريال سعودي. كما اشترطت أيضاً شركة إمكان أن يكون الراتب الشهري للمتقدم الغير سعودي لا يقل عن 5000 ريال سعودي. حددت كذلك شركة إمكان أن يكون المواطن السعودي المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي. كذلك أشترطت شركة إمكان أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يتجاوز 60 عام.

كيفية طلب تمويل المشتريات لدى شركة إمكان الراجحي

اونلاين ومن خلال تحميل تطبيق شركة إمكان الراجحي على الهاتف يتمكن المتقدم من الحصول على تمويل المشتريات واتباع الخطوات التالية

في البداية يتم مسح الكود ومن ثم الذهاب إلى صفحة التسوق. بعد ذلك يتم إدخال بيانات المتقدم وكذلك اختيار فترة السداد. يتم أيضاً التوقيع إلكترونياً. وفي النهاية الحصول على القسيمة.

التواصل مع شركة إمكان الراجحي

وفرت شركة إمكان الراجحي عدة طرق مختلفة من أجل التواصل مع الشركة ومن بين تلك الطرق إرسال رسالة عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة إمكان كما وفرت إمكانية الإتصال على الرقم 8001240251 والحصول على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول الخدمات والمنتجات التي تقدمها شركة إمكان للتمويل.

حاسبة التمويل الشخصي لدى شركة إمكان

من بين الخدمات التمويلية الميسرة التي تقدمها شركة من أجل مساعدة العملاء هي حاسبة التمويل الشخصي التي تتيح لجميع العملاء الراغبين في الحصول على تمويل شخصي لدى شركة إمكان معرفة قيمة القسط الشهري الواجب سداده شهرياً من أجل سداد قيمة التمويل ويتم الحصول على الحاسبة عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة إمكان ومن ثم الدخول على حاسبة التمويل.