بايدن يوقع ميزانية دفاع قياسية تتضمن 800 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن - فى بيان نُشر على موقع البيت الأبيض -: "لقد وقعت اليوم الجمعة قانون تفويض الدفاع الوطنى لعام 2023 رقم 7776 الصادر عن مجلس النواب الأمريكي". وأفاد بأن الوثيقة تسح بتخصيص اعتمادات السنة المالية لوزارة الدفاع الأمريكية وبرامج الأمن القومى التابعة لوزارة الطاقة ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلى والاستخبارات. وتابع قائلا: "يتضمن القانون، من بين أمور أخرى، سلطات مهمة لدعم الدفاع الوطنى لبلدنا والشؤون الخارجية والأمن الداخلي". وتعتبر ميزانية الدفاع التى اعتمدها البيت الأبيض اليوم هى الأكبر فى تاريخ الولايات المتحدة بزيادة تقدر بـ 45 مليار دولار عن ميزانية الدفاع العام الماضي.

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