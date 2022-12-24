جدة - نرمين السيد - وكتب بلينكن، فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى أمس الجمعة: كل التعاطف مع ضحايا الهجوم على المركز الثقافى الكردى فى باريس. وأضاف: "أفكارى مع أبناء الجالية الكردية وشعب فرنسا فى هذا اليوم الحزين". وقُتل ثلاثة أشخاص وجُرح ثلاثة آخرون برصاص مسلح أطلق النار قبل ظهر الجمعة داخل مركز ثقافى كردى وصالون لتصفيف الشعر فى وسط باريس قبل أن تلقى الشرطة القبض عليه ليتبين لها أن عمره 69 عامًا واتّهم العام الماضى بتنفيذ هجوم عنصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية الأمريكى يعرب عن خالص تعازيه فى ضحايا هجوم باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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