وقال زيلينسكى - خلال مؤتمر السفراء الأوكرانيين، وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية - "بالأمس، كما تعلمون، عدنا إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة وكانت هذه أول زيارة خارجية لى بعد 24 فبراير - إلى الحليف الرئيسى لدولتنا - الولايات المتحدة، لقد كانت زيارة مثمرة... أحثكم على اعتبار هذه الزيارة معلما هاما للغاية".
وأشار الرئيس الأوكرانى إلى أنه لم تتح له الفرصة الآن للقيام بزيارات خارجية، كما كان من قبل، لكنه لم يستبعد إمكانية القيام بزيارات جديدة.
وأضاف أنه "إذا كان من المحتمل أن تتضمن أى زيارة نفس المحتوى الاستراتيجى المهم مثل زيارتى للولايات المتحدة وإذا كانت قواتنا المسلحة لأوكرانيا ستعتمد بشكل مطلق على نتائج الزيارة، وإذا شركاؤنا مستعدون لتولى القيادة فى تنفيذ نقاط مقترح السلام الأوكراني، وإذا كان من الممكن أن تكون هناك خطوات حاسمة لتسريع انتصارنا، فإن مفاوضاتى قد يكون استثناء من التقاليد العامة فى وقت الحرب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى: لا أستبعد القيام بزيارات خارجية جديدةفى هذه الحالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.