زيلينسكى: لا أستبعد القيام بزيارات خارجية جديدةفى هذه الحالة

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، إنه لا يستبعد القيام بزيارات خارجية جديدة إذا كانت ستؤدى إلى نتائج استراتيجية مثلما حدث فى زيارة الولايات المتحدة، وإذا كان سيعتمد على نتائجها قوات الدفاع الأوكرانية بشكل مباشر.





وقال زيلينسكى - خلال مؤتمر السفراء الأوكرانيين، وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية - "بالأمس، كما تعلمون، عدنا إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة وكانت هذه أول زيارة خارجية لى بعد 24 فبراير - إلى الحليف الرئيسى لدولتنا - الولايات المتحدة، لقد كانت زيارة مثمرة... أحثكم على اعتبار هذه الزيارة معلما هاما للغاية".

وأشار الرئيس الأوكرانى إلى أنه لم تتح له الفرصة الآن للقيام بزيارات خارجية، كما كان من قبل، لكنه لم يستبعد إمكانية القيام بزيارات جديدة.

وأضاف أنه "إذا كان من المحتمل أن تتضمن أى زيارة نفس المحتوى الاستراتيجى المهم مثل زيارتى للولايات المتحدة وإذا كانت قواتنا المسلحة لأوكرانيا ستعتمد بشكل مطلق على نتائج الزيارة، وإذا شركاؤنا مستعدون لتولى القيادة فى تنفيذ نقاط مقترح السلام الأوكراني، وإذا كان من الممكن أن تكون هناك خطوات حاسمة لتسريع انتصارنا، فإن مفاوضاتى قد يكون استثناء من التقاليد العامة فى وقت الحرب".