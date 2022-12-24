المصالحة الروسى: مقتل 3 جنود سوريين جراء قصف الإرهابيين فى إدلب

جدة - نرمين السيد - وقال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة، اللواء أوليج يجوروف، فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة، إنه "نتيجة القصف المدفعى وقصف الهاون فى محافظة إدلب، الذى نفذه الإرهابيون من منطقة كنصفرة على مواقع القوات الحكومية فى منطقة معرة موخص، قتل 3 عسكريين سوريين وأصيب 4 آخرون بجروح".

وأضاف أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تم رصد 7 عمليات قصف من قب جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، 4 منها فى محافظة إدلب والثلاث الأخرى فى محافظة حماة.

وأكد عدم رصد أى انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل الفصائل الكردية فى شمال شرقى سوريا.