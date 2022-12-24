جدة - نرمين السيد - يذكر أن الشيخ هشام بن محمود، وهو الإمام الأول لمسجد الزيتونة المعمور، يأتى خلفا لمفتى الجمهورية السابق الشيخ عثمان بطيخ الذى وافته المنية فى الخامس والعشرين من أكتوبر الماضى عن عمر ناهز 81 عاما.
وفى سياق آخر، أشاد الرئيس التونسى قيس سعيد، بالدور الذى تضطلع به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفى .
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد استعرض خلال اللقاء الظروف التى حفّت بإنشاء الرابطة فى أواخر السبعينات من القرن الماضى والنضالات التى شهدتها تونس قبل إنشائها، والتى تدل على تمسّك التونسيين والتونسيات بحقوق الإنسان.
وتطرّق الرئيس التونسى إلى الحصار الذى عاشته الرابطة لمدة سنوات طويلة، مذكّرا بأن الإصرار على رفع التحديات كان أقوى من أى حصار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيخ هشام بن محمود مفتيا للجمهورية التونسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.