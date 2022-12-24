الشيخ هشام بن محمود مفتيا للجمهورية التونسية

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الشيخ هشام بن محمود، وهو الإمام الأول لمسجد الزيتونة المعمور، يأتى خلفا لمفتى الجمهورية السابق الشيخ عثمان بطيخ الذى وافته المنية فى الخامس والعشرين من أكتوبر الماضى عن عمر ناهز 81 عاما.

وفى سياق آخر، أشاد الرئيس التونسى قيس سعيد، بالدور الذى تضطلع به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفى .

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد استعرض خلال اللقاء الظروف التى حفّت بإنشاء الرابطة فى أواخر السبعينات من القرن الماضى والنضالات التى شهدتها تونس قبل إنشائها، والتى تدل على تمسّك التونسيين والتونسيات بحقوق الإنسان.

وتطرّق الرئيس التونسى إلى الحصار الذى عاشته الرابطة لمدة سنوات طويلة، مذكّرا بأن الإصرار على رفع التحديات كان أقوى من أى حصار.