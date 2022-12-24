باحث يابانى: طوكيو تسعى إلى دعم علاقاتها مع دول الإندوباسيفيك

جدة - نرمين السيد - وأضاف "كاواى" خلال مداخلة بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن اليابان تعزز دفاعاتها بشكل أكبر الآن، حتى تتمكن من الدفاع عن أراضيها، وهذه إجراءات وقائية، ولا تهدف إلى تقويض الأمن والسلم فى المنطقة، بناءً على دستور اليابان الخاص بمنطقة الإندوباسيفيك.

وتابع الباحث فى شؤون الإندوباسيفيك، أن الهدف الرئيسى من تعزيز الدفاعات اليابانية، يأتى تأكيدًا لتشجيع التعاون وتهدئة التوترات بين الصين واليابان، ودعم الأمن والسلم الإقليمى، وردع أى تهديدات خارجية للمنطقة.

وذكر أن الغرض من زيادة الميزانية الدفاعية اليابانية، هو رفع كفاءة القوات اليابانية، وبالتالى الحفاظ على أراضيها وليس للاعتداء على أى دولة من دول الجوار.