أوكرانيا: روسيا تقصف محطة كهرباء ما أسفر عن مقتل موظف وتوقف الإنتاج

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم الجمعة أن القوات الروسية قصفت منذ قليل إحدى منشآت الطاقة التابعة لشركة "دى تى إيه كيه إنرجو" ما أسفر عن مقتل موظف وتوقف المحطة عن توليد الكهرباء.





ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن تقرير الشركة "قصف الروس اليوم بشكل مكثف مؤسسة للطاقة تابعة لشركة DTEK Energo، ونتيجة لذلك تضررت معداتها وتوقفت المحطة عن إنتاج الكهرباء". وتابعت إن أحد موظفى الشركة لقى حتفه فى الهجوم وأصيب آخر، مضيفة أنه عندما ينتهى القصف، سيبدأ عمال الطاقة فى استعادة تشغيل المعدات". كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس. وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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