العالم اليوم - مقتل شخص من عرب إسرائيل بعد هجوم مسلح على الشرطة

انتم الان تتابعون خبر مقتل شخص من عرب إسرائيل بعد هجوم مسلح على الشرطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 01:21 صباحاً - أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنّ عناصرها قتلوا صباح الجمعة في كفر قاسم (وسط) عربياً إسرائيلياً بعد أن أطلق النار على عدد منهم ودهس آخرين بسيارته ممّا أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بجروح.

وقالت الشرطة في بيان إنّ "إرهابياً اتّصل بالشرطة" بدعوى وقوع "حادث عنيف. ما أن وصل الشرطيون إلى مكان الحادث حتى أطلق النار باتّجاههم ثم استقلّ سيارته ودهسهم"، مما أسفر عن إصابة ثلاثة شرطيين بجروح قبل أن "يتمّ تحييده بطلقات نارية".

ونفى هذه الرواية أقارب القتيل ويُدعى نعيم محمود بدير.

بالمقابل، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلّف بنيامين نتانياهو بأداء الشرطة، مؤكّداً في بيان أنّها "تصرّفت بمهنية وسرعة للقضاء على الإرهابي في كفر قاسم وتجنّب هجوم كبير".

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنّ أربعة فلسطينيين "يشتبه بضلوعهم في أنشطة ارهابية اعتُقلوا ليل الخميس-الجمعة ونهار الجمعة".