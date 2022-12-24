نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول قسط بعد شهرين لقرض سداد المديونية بمبلغ 2 مليون ريال للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجعل حياتك سهلة وبسيطة ولا تفكر كثير في أمورك المستقبلية، فكل شئ له حل مثالي عند امتلاك أفضل الخدمات المجانية لجميع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية، فحتى إذا كنت مواطن أو مقيم سعودي فيمكنك التقديم لطلب الخدمات التمويلية المتوفرة في أي بنك أو شركة تقوم بتوثيق التمويل للمواطنين السعوديين والغير سعوديين بالمملكة، وهناك قرض سداد المديونية لمن يعاني من تضخم الأقساط والديون المتراكمة، ويبحثون عن أفضل فرصة تساعدهم في تخطي أزمتهم المالية، وتقضية كافة احتياجاتهم، بعيدا عن السلف من أحد الأشخاص الآخرين، لذلك يتجهون للبحث عن الحل في الاقتراض من خلال البنك أو الشركة السعودية.

قرض سداد المديونية

سوف تحصل على أفضل الخدمات والمكافآت المجانية عند حصولك على قرض سداد المديونية من خلال تطبيق الراجحي، والذي يوفر لك أقوى وأهم الخدمات والعروض التمويلية لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين بالمملكة، وسوف تحصل على مميزات ومنافع كثيرة عندما تتقدم لطلب تمويل سداد المديونية، مع سرعة وتنفيذ طلب التمويل، وأيضا بهامش ربح تنافسي، وكانت هناك مميزات كثيرة عندما تمتلك تمويلك بإجراءات ميسرة.

مميزات قرض سداد المديونية

بدون كفيل فأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل.

متوفر لجميع المتقاعدين وأيضا على وشك التقاعد.

لغير السعوديين بالمملكة.

يبدأ القرض من 8000 ريال وحتى 2 مليون ريال.

أول قسط بعد شهرين من حصولك على التمويل.

فترة سداد التمويل تمتد حتى خمس سنوات.

إمكانية أن تقوم بالسداد المبكر.

تحصل على 10,000 نقطة كمكافئة عندما تحصل على تمويلك من تطبيق إمكان.

يمكنك تحويل النقاط إلى أموال.

كيفية الحصول على قرض سداد المديونية

يقوم الموظف الحكومي أو الخاص بتقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت مديونيته لبنك أخر، ويجلب خطاب من البنك الأخر بالموافقة على طلب سداد المديونية من بنك الراجحي، وصورة من الهوية الوطنية، أو الإقامة للمقيمين، مع خطاب تعريف الراتب، وكشف حساب بنكي، وأيضا تعبئة نموذج الحصول على قرض المديونية من خلال بنك الراجحي، أو الدخول عبر تطبيق الراجحي من الهاتف المحمول والتسجيل به لتحصل على المكافأة، وسرعة إجراء كافة المتطلبات، حتى تحصل على تمويلك في نفس اليوم بموافقة فورية.