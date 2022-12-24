نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر أبشر.. الجوازات تكشف خطوات تجديد الجواز الإلكتروني لمن هم فوق ال21 عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، نشرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، خطوات تجديد الجواز الإلكتروني لمن هم فوق ال21 عام، وقالت المديرية من خلال التدوينة التي كانت قد نشرتها، أن الخدمة متوفرة من خلال منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية بالسعودية ويمكن الوصول إليها بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة سنقوم بتوضيحها لكم، كذلك أوضحت الجوازات أن الخدمة مطروح وفق قائمة من الشروط والضوابط التي يجب على الجميع مراعاة الالتزام بها، كذلك الخدمة مطروحة برسوم يجب على الجميع سدادها، مع الأخذ في الاعتبار أن الرسوم المفروضة تختلف قيمتها باختلاف مدة صلاحية الجواز الذي ستقوم بتجديده.

خطوات تجديد الجواز الإلكتروني لمن هم فوق ال21 عام

وبحسب ما نشرته الجوازات السعودية، فإن تجديد الجواز الإلكترونية متاح للمواطنين السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن ال21 عام من خلال منصة أبشر الإلكترونية، بحيث سيكون على الراغبين في تجديد الجواز الإلكتروني من خلال المنصة فقط أن يقوموا باتباع الخطوات التالية:

قم في البداية بسداد الرسوم المفروضة من الجوازات على خدمة تجديد الجواز الإلكتروني

قم بالدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية

قم بالدخول على أبشر للأفراد

قم بإدخال بيانات الدخول لحساب المستفيد المسجل على المنصة

قم بالنقر على “تسجيل الدخول”

قم من النافذة الرئيسية التي سيتم فتحها بالنقر على “خدماتي”

قم من القائمة التي سيتم عرضها بالنقر على “خدمات”

قم بالنقر على الجوازات

قم بالنقر على تجديد الجواز الإلكتروني

قم بتحديد فترة التجديد

قم بمراجعة شروط وأحكام الخدمة والنقر بالموافقة عليها

قم بتحديد العنوان الذي ستقوم من خلاله باستلام جواز السفر بعد تجديده

قم بمراجعة البيانات المدخلة والإقرار بصحتها

قم بسداد رسوم التوصيل.

وكانت الجوازات السعودية قد كشفت مؤخرًا، من خلال إنفوجراف قامت بنشره عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن منصة أبشر تتيح للراغبين، إمكانية تجديد جواز السفر إلكترونيًا لمن هم أكبر من 21 عام، وأضافت المنصة أن خدمة تجديد جواز السفر أو حتى إصداره تتطلب أن يكون هناك هوية وطنية سارية الصلاحية يتم تقديمها ضمن الأوراق المطلوبة ليتمكن المواطن من إصدار أو تجديد جواز السفر.