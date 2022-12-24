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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل القدوم للسعودية عبر منصة قدوم ابشر، إن تلك العملية يتم من خلالها الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية بطرق سهلة وبسيطة، وتقوم منصة قدوم ابشر بتقديم العديد من الخدمات التي بحاجة لها المقيمين داخل المملكة، وان منصة قدوم تعتبر من اهم المنصات الإلكترونية التي تقدمها منصة ابشر للمقيمين، ويمكن للمقيم الأتي من خارج المملكة الاستفادة من تلك الخدمات وذلك من خلال التسجيل فيها عبر عدة إجراءات تتم عبر المنصة، وبناءا عليه يقوم المقيم بتسجيل بياناته وأوارقه الخاصة بالقدوم وذلك بشكل إلكتروني، وتهدف تلك المنصة إلي تسهيل المعاملات من قبل المقيم وأيضا استخراج التأشيرات المطلوبة بكل سهولة ويسر دون تضيع الوقت والمشقة.

طريقة تسجيل القدوم للسعودية عبر منصة قدوم ابشر

قامت الحكومة السعودية بتسهيل الإجراءات علي المسافرين القادمين من الخارج إلي المملكة والمقيمين بها، وذلك العمل علي تسجيل بياناتهم الخاصة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي المقرات والهيئات الحكومية وتضيع الوقت وتوفيرا للجهد وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وفي السطور التالية من مقالنا في موقع ثقفني سوف نقوم بتوضيح طريقة التسجيل في منصة قدوم للمقيم والزائر للسعودية، فعليك اتباع الخطوات الآتية:

أولا الدخول إلي منصة ابشر.

الضغط علي ابشر أفراد.

الضغط على الدخول إلى منصة قدوم.

مراجعة قائمة الخدمة والفئات المستفيدة منها.

الضغط على التسجيل.

سوف يتم الانتقال لخدمة تسجيل القدوم.

قم بتحديد الفئة القادمة إلي المملكة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في أماكنها المخصصة بطريقة صحيحة.

الضغط على تقديم الطلب.

الفئات المستفيدة من خدمة القدوم للسعودية

إن وزارة الداخلية السعودية ما زالت تقدم الكثير من الخدمات المتميزة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة، حيث تعتبر خدمة تسجيل القدوم للسعودية تعتبر من اهم الخدمات المميزة التي توفرها منصة ابشر، وقد قامت المنصة بتحديد كافة الفئات المستفيدة من الخدمة وهي علي النحو التالي:

الزائر لأغراض العلاج.

الزائر المحصن.

العمالة المنزلية المرافقة للمواطنين.

الزائر غير المحصن.

المقيم المحصن.

المقيم غير المحصن.

شروط التسجيل في منصة قدوم ابشر

قامت وزارة الداخلية بتحديد بعض الشروط والواجبات والإجراءات اللازمة للتسجيل في القدوم للسعودية، ولا بد أن تتوافر تلك الشروط لدي المستفيد للاستفادة من تلك الخدمة، ومن بين تلك الشروط ما يلي:

لا بد من توافر الشهادة الأصلية وقت السفر إلى السعودية.

أن يقوم المسافر بالتسجيل الإلكتروني قبل المغادرة إلي المملكة بثلاثة أيام.

التوقيع علي إقرار بصحة البيانات التي قام المسافر بإدخالها علي المنصة.

يتم التسجيل في الموقع الإلكتروني للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن18 عامًا

يجب على المسافر القادم إلى السعودية أن يكون قد حصل على لقاحات معتمدة بالسعودية، وهي:

عدد جرعة واحدة من لقاح جونسن.

عدد جرعتين من لقاح موديرنا.

عدد جرعتين من لقاح أسترازينيكا.

عدد جرعتين من لقاح فايزر.

أن يتم التصديق لشهادات اللقاح من قبل الجهات الصحية في بلاد القدوم.

من الهام ألا تقل المدة بين الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح عن 14 يومًا.

وجدير بالذكر أن منصة ابشر الإلكترونية تقدم اكثر من 260 خدمة إلكترونية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة ومنها الاستعلام عن صلاحية الإقامة والتسجيل في تحدي ابشر وغيرها.