نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكافة العملاء أسرع تمويل شخصي بدون كفيل وبلا تحويل للراتب بهامش ربح تنافسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكافة العملاء السعوديين وغير السعوديين في المملكة أسرع تمويل شخصي يمكن الحصول عليه الآن بالسعودية بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل لدى شركة التيسير للتمويل حيث وفرت الشركة عرض تمويلي مميز بشروط ميسرة بدون كفيل غارم حتى مبلغ 200 ألف ريال سعودي سواء كان المتقدم يعمل في أي قطاع من القطاعات المتاحة داخل السعودية كذلك يتميز التمويل الشخصي بأنه يتفق مع معايير وأحكام الشريعة الإسلامية كما يتم الحصول على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل أو ضامن بالتقسيط لمدة زمنية تصل إلى خمسة سنوات كحد أعلى للسداد داخل أراضي السعودية.

شروط الحصول على أسرع تمويل شخصي لدى شركة التيسير بالمملكة

يتطلب هذا التمويل لدى شركة التيسير للتمويل توفير عدد من الضوابط والشروط التي يجب توفيرها والإلتزام بها للحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى كفيل غارم وبدون شرط جهة عمل محددة كذلك بدون تحويل راتبك الشهري لذلك سوف نقوم اليوم بتوضيح جميع الشروط والمتطلبات الأساسية للتمويل كما يلي:

شرط أساسي توفير العمر المطلوب للتمويل الشخصي الذي يبدأ من 19 عام فأكثر من ذلك.

كذلك يجب توفير فترة عمل 12 شهر كحد أدني للتمويل في حالة إذا كان المتقدم مقيم في السعودية.

شركة التيسير تطلب توفير مدة خدمة على رأس العمل من جميع موظفي القطاع الحكومي لا تقل عن 3 أشهر.

توفير كذلك فترة خدمة في العمل 6 أشهر على الأقل من العاملين في القطاع الخاص للحصول على تمويل شركة التيسير للتمويل.

يشترط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل توفير الدخل المطلوب الذي يساوي 3800 ريال سعودي من جميع العملاء السعوديين.

كذلك مطلوب من العملاء المقيمين في المملكة دخل شهري ثابت لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

ما هو برنامح التمويل لدى شركة التيسير للتمويل في المملكة