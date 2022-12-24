قسط 100 ألف علي 60 شهر بدون ضامن ولا تحويل الراتب

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عمر شويل - جدة قسط 100 ألف علي 60 شهر قرض شخصي يوفر لطالب التمويل مبالغ مالية يمكن تقسيطها علي أقساط شهرية ميسرة علي أطول مدة سداد كما أن هذا القرض الشخصي متاح للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية. قرض شخصي فورى وسريع السعودي والمقيم أيضاً قرض سريع ونقدي بدون ضامن أو كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل هذا القرض الشخصي واحد من أهم البرامج التمويلية التي توفرها شركة كوارا للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تعتبر شركة كوارا للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل الرائدة في مجال التمويل في القطاع الاقتصادي السعودي ويرجع ذلك نظراً لما تقدمه الشركة من برامج تمويلية متنوعة ومتكاملة تخدم الاحتياجات والمتطلبات العديدة لجميع العملاء في المملكة ، وتقدم شركة كوارا للتمويل برنامج القرض الشخصي مبالغ تمويلية بإجراءات سريعة وميسرة لجميع العملاء . القرض الشخصي من شركة كوارا للتمويل قامت شركة كوارا للتمويل بتصميم برنامج القرض الشخصي مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

طالب التمويل يمكنه أن يحصل على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج طالب التمويل عند التقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن.

أيضاً لا يحتاج طالب التمويل إلي تحويل راتبه الشهري للحصول على المبالغ التي يحتاج إليها من خلال هذا البرنامج التمويلي من شركة كوارا للتمويل.

فترة استحقاق مبلغ القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

طالب التمويل سعودي الجنسية وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من قرض شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة.

يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب للاستفادة من برنامج التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل من تسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت.

يمكن أن يحصل طالب التمويل علي المبالغ المالية التى يحتاج إليها من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

توفر شركة كوارا للتمويل في المملكة العربية السعودية موافقة سريعة وفورية على طلب الاستفادة من برنامج القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لطالب التمويل السعودي وغير السعودى أيضاً.

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