نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد تأمين السيارة في السعودية من خلال رابط أبشر “Absher.sa” في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة تجديد تأمين السيارة في السعودية من أبشر الإلكترونية، التي تطرح خدماتها لكافة المواطنين والمقيمين داخل المملكة، من خلال تلك المنصة، والتي ترتبط بشكل وثيق بخدمات الإدارة العامة للمرور السعودي، تعد واحدة هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بعض شركات التأمين للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث توفر المنصة رابط مباشر يستهدف تجديد تأمين السيارة في السعودية، في حال انتهاء صلاحية التأمين على السيارة، بالإضافة إلى عرض كافة الشروط والمستندات المطلوبة من المستفيد، حتى يتمكن من إجراء تلك الخدمة أون لاين.

تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية 2023

شروط تجديد التأمين على السيارات 2023

أوضحت المديرية العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية أهم الشروط التي يحتاجها الأفراد لإتمام عملية تجديد تأمين السيارة. يتم تمثيل ذلك من خلال النقاط التالية:

لا تزال بوليصة التأمين الأساسية للسيارة سارية المفعول.

يجب أن يكون فحص المركبة ساري المفعول.

دفع رسوم تجديد التأمين التي تحددها السلطات. أي ما يعادل 300 ريال سعودي.

بالنسبة للدوريات دفع رسوم تأخير تقدر بـ 100 ريال عن كل سنة تأخير.

دفع جميع المخالفات المرورية والقانونية المفروضة على مركبتك قبل تجديد تأمينك.

قم بتفعيل حساب مستخدم في نظام أبشر لتجديد التأمين على السيارات عبر الإنترنت.

يجب أن تكون استمارات تسجيل السيارة للتجديد صالحة لمدة نصف عام على الأقل (6 أشهر).

خطوات التأمين على السيارات عبر الإنترنت

في سياق متصل، يمكن الحصول على خدمات التأمين على السيارات أو المركبات، إلكترونيًا ورقميًا من موقع تأميني السعودي. باتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بتسجيل الدخول إلى موقع تأميني. بعد ذلك حدد الخدمات التي يريدها المستخدم، مثل التأمين ضد الغير أو التأمين الشامل. يتم بعد ذلك إدخال جميع البيانات والمعلومات الضرورية. ثم أدخل جميع البيانات المطلوبة والمعلومات الشخصية الأخرى للمستخدم بعد ذلك أدخل جميع المعلومات المطلوبة حول مركبتك. ثم انقر فوق الزر “متابعة” لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب مستخدم جديد. بعد ذلك سيتم إرسال “رمز تأكيد” إلى هاتفك المحمول أدخله واضغط على “تأكيد”. ثم انقر فوق “متابعة” لتحديد اسم الشركة التي يريد المستخدم تأمين المركبة معها. بعد ذلك حدد طرق الدفع المتاحة والمعلومات. أخيرًا يتم تأكيد اشتراك تأمين السيارة للمستخدم من قبل الشركة.

طريقة تجديد تأمين السيارة عبر أبشر

عندما تريد تجديد تأمين سيارتك عبر الإنترنت، عليك اتباع مجموعة محددة من الخطوات والإرشادات كما يلي:

في البداية، انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية. ثم، من خلال خدمة (أبشر للأفراد)، انتقل إلى الصفحة الرئيسية، وابدأ بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور يلي ذلك، انتقل إلى خدمات المركبات وانقر على الخدمات. ثم، انقر فوق تجديد رخصة القيادة من قائمة الخدمات. بعد ذلك، يتم عرض قائمة بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالسيارات التي يمتلكها المستخدم هنا إذا كنت تمتلك أكثر من سيارة واحدة. ثم، اضغط على اسم السيارة التي تريد تحديث استمارة تسجيلها. بعد ذلك، انقر فوق تحديث نموذج السيارة. وأخيرا، سوف يتلقى الموظف الطلب ومعالجته إذا كانت البيانات تتطابق مع المعايير الكاملة، بناء عليه يتم تحديث نموذج السيارة.

رسوم تجديد تسجيل المركبات في السعودية

أعلنت إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية عن رسوم تجديد للمركبات المختلفة، حيث أوضحت أن أنواع المركبات المختلفة لها قيم تجديد مختلفة، وهي على النحو التالي: