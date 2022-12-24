نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن سيارة برقم اللوحة في الكويت “moi.gov.kw”، و”طريقة دفع المخالفات” في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن سيارة برقم اللوحة في الكويت، واحدة من أهم خدمات المرور، التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، وهي واحدة من الخدمات الإلكترونية، التي تستهدف توفير الوقت والمجهود، عن المستفيدين منها، وذلك بناء عن تمكين المستفيدين، من دفع المخالفات المرورية إلكترونيا، وكذلك الاستعلام عن مركبة برقم اللوحة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المرورية الأخرى، وعن الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة الكويت، لن يمكّنك من معرفة أية بيانات ومعلومات تفصيلية، عن صاحب لوحة المركبة، فاختراق بيانات مالكي المركبات في الكويت، أمر يحتاج إلى مزيد من التفاصيل، لمعرفة تلك المعلومات التفصيلية بشأن مالك السيارة، وهو ما يضع مالك السيارة تحت طائلة القانون والمساءلة، في حال امتلك سيارة في الكويت دون ترخيص.

كيف أستعلم عن مركبة برقم اللوحة في الكويت؟

وفي سياق متصل، وبشأن طريقة الاستعلام عن السيارة من خلال رقم اللوحة بالكويت، لا يمكنك أن تقوم بإجراء استعلام عن تفاصيل بشأن مركبة في الكويت، برقم اللوحة فقط، بينما يمكنك معرفة رقم لوحة المركبة، التي صدرت مخالفة بحقها، من الإدارة العامة للمرور الكويتي. وذلك بالخطوات التالية:

قم أولا بفتح رابط دخول الإدارة العامة للمرور في الكويت الرسمي. ثم قم باختيار نظام المرور من الصفحة الرئيسة. وبعدها أدخل رقم لوحة السيارة. واضغط على استعلام، ثم انتظر قليلا حتى تظهر لك كافة تفاصيل المخالفات المسجلة على السيارة.

استعلام مخالفات المرور في الكويت

وإذا ما كنت تتساءل عن؛ كيف أعرف إذا على مخالفات الكويت؟ فلا شك أن الخطوات التالية، تشرح لك بالتفصيل إمكانية استعلام مخالفات المرور في الكويت. وذلك كما يلي:

ابدأ أولا بفتح رابط البوابة الإلكترونية الرسمية للكويت. وبعد ذلك قم باختيار أيقونة الخدمات الإلكتروني، ثم اضغط عليها. ثم اضغط من التبويب على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للمركبات من البوابة. بعدها سوف تنقلك الصفحة مباشرة إلى خدمة الاستعلام الشخصي وبها خانات فارغة. ابدأ في ملء كافة البيانات المطلوبة في كل خانة. ثم قم بالنقر على كلمة استعلام. وبعدها انتظر قليلا حتى تبدأ بيانات المخالفات المرورية المسجلة على السيارة في الظهور.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم المخالفة

يمكنك التعرف على مخالفات المركبة الخاصة بك، من خلال رقم المخالفة المسجلة على سيارتك، وذلك بشكل إلكتروني أيضًا. بالخطوات التالية:

قم أولا بالضغط على رابط صفحة مخالفات المرور الرسمية. ثم قم بالنقر على نظام المرور. وبعدها اضغط على نوع الرقم. ثم قم باختيار رقم المخالفة. وبعد ذلك قم بكتابة رقم المخالفة المسجلة عليك. ثم أدخل رمز التحقق المرئي. وبعدها انتظر قليلا حتى يتم عر ض كافة التفاصيل، المتعلقة بمخالفتك المرورية. ثم اضغط على كلمة البحث، إذا أردت معرفة تفاصيل أية مخالفة مرورية أخرى.

طريقة دفع المخالفات المرورية بالكويت