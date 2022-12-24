نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام العنوان الوطني برقم الهوية ورقم الجوال 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام العنوان الوطني برقم الهوية 1444، يتزايد البحث في المملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن العنوان الوطني الذي يعتبر من بين أبرز الأشياء ذات أهمية لي العديد من مواطني ومواطنات المملكة وكذلك المقيمين فيها. علما أن العنوان الوطني يحتوي على كافة المعلومات الشخصية التي يحتاجها الفرد، وعملت مؤسسة البريد السعودي على تسهيل جميع الأمور على المواطنين السعوديين والمقيمين من خلال استحداث نظام يسمح بتوفير عنوان خاص بكل منزل محدد فيه الشارع مع تعريف المنزل برمز محدد، علاوة على ذلك يتم من خلال هذا العنوان حصر عناوين السكن للأفراد وعناوين متلف المجمعات والشركات وكافة المحالات التجارية، وبدورنا نحن عبر موقع ثقفني الإخباري سنبين لكل كافة التفاصيل التي يمكن من خلالها الحصول على العنوان الوطني بشكل إلكتروني من خلال استخدام رقم الهوية.

استعلام العنوان الوطني برقم الهوية 1444

يمكن لكافة مواطني ومواطنات المملكة العربية السعودية الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية بكل سهولة وبشكل إلكتروني من خلال تطبيق خطوات بسيطة جدا جاءت مبينة بشكل مفصل على النحو التالي:

الخطوة الأولى: على عليك الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالعنوان الوطني

الخطوة الثانية: من خلال الواجهة الرئيسية للموقع أدرج رقم الهوية الوطنية الخاصة بك واسم المستخدم / رقم الإقامة.

الخطوة الثالثة: من ثم ننتقل لإدراج كلمة المرور الخاصة بك.

الخطوة الرابعة: بعدها ادخل الرمز المرئي الموجود في الصورة.

الخطوة الخامسة: ثم النقر على كلمة تسجيل الدخول.

الخطوة السادسة: إضافة رقم الجوال الخاص بك التي قمت بإدخاله عند عملية التسجيل.

الخطوة السابعة: الضغط على مربع التحقق من الهوية الوطنية .

في الأخير ستظهر عندك صفحة تتوفر على جميع المعلومات التي تحتاجها ومدون فيها العنوان الوطني الخاص بك.

الاستعلام عن العنوان الوطني برقم الجوال

ادخل على رابط موقع العنوان الوطني ثم أدخل اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. بعدها أدخل الرمز المرئي المدرج في الصورة، والنقر على كلمة تسجيل الدخول. بعد ذلك اختر من القائمة الرئيسية خدمة إدارة العناوين الوطني المسجلة. أضف رقم الجوال الخاص بك ثم أدخل رقم الهوية الوطنية في الحفل المخصص لذلك. التحقق من الرقم المدخل سابقا. سوف تتلقى رسالة نصية عبر رقم الجوال، تحتوي على رقم الهاتف. قم بإدخال الكود في الخانة الخاصة بذلك. النقر على أيقونة استعلام ستظهر جميع معلوماتك المسجلة في العنوان الوطني.

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي قدمنا لكم فيه شرح مبسط على الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها لكل مواطن سعودي استعلام العنوان الوطني برقم الهوية 1444.