العالم اليوم - بقيمة 1.66 تريليون.. الكونجرس يقر مشروع قانون لتمويل الحكومة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 24 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - أقر مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون مشروع قانون لتمويل الحكومة بقيمة 1.66 تريليون دولار يقدم تمويلا عسكريا قياسيا ويرسل مساعدات إلى أوكرانيا، قبل ساعات من الموعد النهائي عند منتصف الليل.

وتمت الموافقة على مشروع قانون الإنفاق للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر على أساس تصويت حزبي إلى حد كبير بموافقة 225 صوتا مقابل 201، بعد موافقة مجلس الشيوخ في اليوم السابق.

وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع التشريع الذي تم إنجازه بصعوبة وتضمن أيضا المزيد من المساعدات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتمويلا إضافيا لحماية حقوق العمال والمزيد من موارد التدريب على العمل، بالإضافة إلى المزيد من الإسكان ميسور الكلفة للعائلات وقدامى المحاربين والناجين من العنف الأسري.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع القانون المؤلف من أربعة آلاف صفحة بدعم من الحزبين تمثل في موافقة أغلبية بلغت 68 صوتا، وبدعم من 18 من الأعضاء الجمهوريين الخمسين بمن فيهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وأيد مشروع القانون تسعة فقط من أصل 213 من الجمهوريين في مجلس النواب.