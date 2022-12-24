العالم اليوم - لاعب منتخب الديوك بليز ماتويدي يعلن اعتزال كرة القدم

انتم الان تتابعون خبر لاعب منتخب الديوك بليز ماتويدي يعلن اعتزال كرة القدم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وكان ماتويدي (35 عاما) ضمن المنتخب الفائز بكأس العالم عام 2018، وشارك في آخر مباراة له من بين 84 مباراة خاضها مع منتخب فرنسا، قبل ثلاث سنوات.

وقال في تغريدة على تويتر”أحببت كرة القدم للغاية. كرة القدم أنت أعطيتيني الكثير .. لكن حان الوقت لنقول: توقف”.

وأضاف ”لقد حققت أحلامي كطفل وكرجل، وانا حزين وانا اقول أنني أقلب الصفحة الآن”.

كان لاعب خط الوسط صاحب الركلات القوية والقدرة على التحمل ومهارات التمرير الجيدة، يتطلع كذلك إلى إحراز أهداف عندما يدفع للأمام.

فاز ماتويدي بأربعة ألقاب للدوري الفرنسي مع نادي باريس سان جيرمان وثلاثة ألقاب متتالية في إيطاليا مع نادي يوفنتوس.

وبعدما لعب موسمين في الدوري الأمريكي مع إنتر ميامي، لم يتضم الى اي ناد هذا العام.

لعب ماتويدي مع ناديي تروا وسانت إتيين قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في 2011، حيث أحرز 33 هدفا في 295 مباراة مع النادي الباريسي.