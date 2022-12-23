خبير: نقل منظومة باتريوت إلى أوكرانيا سيحد من فاعلية ضربات الطيران الروسى

جدة - نرمين السيد - قال العميد خالد عكاشة، الخبير العسكرى، إن نقل منظومة باتريوت إلى داخل أوكرانيا سيحد من فاعلية ضربات الطيران الروسى، فهو سلاح نوعى بإمكانه صدّ الهجمات الروسية فى العمق الأوكرانى.





وأضاف "عكاشة"، فى مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة بيروت، أن استعانة كييف بمنظومة باتريوت يمثل دخول واشنطن الحرب بشكل معلن ضد موسكو، التى ردت بالرفض والتهديد بتدميرها.

وتابع الخبير العسكرى، أن عملية الدعم بمثل هذه المنظومة يشكل مقدمة لتوريد المزيد منها فى المستقبل، وربما تقدم بريطانيا على خطوة دعم مماثلة، وبالتالى تكون عملية تسليح أوكرانيا قد أخذت مسارًا آخر.

وذكر أن التقارير تشير إلى تزويد أوكرانيا ببطارية واحدة من منظومة صواريخ باتريوت، والتى لن تحقق انقلابًا فى ميزان القوى، فليس بإمكانها حماية كل الأراضى الأوكرانية من هجمات معينة، وإنما منطقة معينة، وهو ما يدفع روسيا للاستباق بالتحذير أن أى تطوير لهذه القدرات بشكل نوعى سيتم تدميره.