إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس وقلقيلية

جدة - نرمين السيد - وصرحت مصادر فلسطينية، بأن شابا أصيب بـ الرصاص المطاطى، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قرية "أوصرين"، جنوب نابلس.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينى، ما أدى لتحطم الزجاج الأمامى، نتيجة إطلاق الرصاص المطاطى عليها بشكل مباشر أثناء إسعاف أحد المصابين.

وتشهد القرية مواجهات للجمعة الثالثة على التوالى، ضمن فعاليات المقاومة الشعبية للمطالبة باسترداد جثمان إبن القرية الشهيد عمار مفلح 23 عاما الذى ارتقى بعد أن أطلق جندى إسرائيلى الرصاص الحى عليه بدم بارد ومن نقطة الصفر فى بلدة حوارة، فى الثانى من الشهر الجارى.

وفى محافظة قلقيلية، أُصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المطاطى وصحفيان بقنابل الغاز، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان.