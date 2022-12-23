حريق مروع.. ماذا حدث فى حقل غاز المحمدية بالمغرب؟ ( فيديو جراف)

جدة - نرمين السيد - سيطرت قوات الدفاع المدنى بالمغرب، اليوم الجمعة، على حريق اندلع فى مستودع للغاز، قرب ميناء مدينة المحمدية، الواقع على بعد نحو 70 كيلومترا جنوب العاصمة الرباط، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى أبرز مراحل السيطرة على الحريق، حيث نشب الحريق بمستودع تخزين الغاز بالمحمدية جنوب الرباط، ووقعت انفجارات كبيرة فى خزانات الغاز بجرف المحمدية. سكان لافاليز شاهدوا ألسنة اللهب، وسمعوا الانفجارات على بعد كيلومترات، ووصف المتابعون الحادث بالمروع والخطير، وأغلقت السلطات الشوارع المؤدية لموقع الحادث بمدينة المحمدية.



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