نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول معرض الخريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث عن، تسجيل دخول معرض الخريف، والتي تصدرت أكثر العبارات بحثاً في محرك “جوجل” وصعدت لترند البحرين بالتزامن مع فتح باب التسجيل في معرض الخريف 2022 عبر موقع the autumn fair بشكل إلكتروني، جدير بالذكر إن معرض الخريف يعتبر من أهم وأشهر معارض لبيع التجزئة في البحرين ويأتي هذا العام ضمن إفتتاحه الـ 33 والذي شهد حضور لافتا ومن المتوقع ان يتضاعف بالايام القادمة بحسب تصريحات وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي التي كانت ضيف شرف لإفتتاح مهرجان معرض الخريف 2022 والذي من المقرر ان يستمر من 22 ديسمبر إلى 30 ديسمبر من الشهر الحالي.

تسجيل دخول معرض الخريف

يمكن بدء التسجيل بالانتقال الى رابط تسجيل معرض الخريف التالي the autumn fair 2022 للحصول على تذاكر إلكترونية صالحة للإسخدام طوال مدة المعرض وهي 9 أيام، وفي الشرح التالي سنرى كيف يمكننا التسجيل للمعرض

في بادئ ذي بدء، الذهاب إلى موقع دخول معرض الخريف.

الضغط على Register for free

حدد اللغة المفضلة لمواصلة التسجيل ثم انقر على أيقونة “سجل”

تعبئة الحقول المطلوبة بالمعلومات الشخصية

الضغط على Next

الموافقة على الشروط والأحكام التي تظهر على الشاشة

حفظ تذكرة معرض الخريف، وبذلك تكون أنتهيت من تسجيل معرض الخريف بطريقة صحيحة.

موقع معرض الخريف the autumn fair 2022

يمكن بدء الدخول إلى موقع معرض الخريف من هنا،

حيث يسمح الموقع السابق بإتمام التسجيل لدخول معرض الخريف، بإتباع الشرح الموضح أعلاه،

أسعار تذاكر معرض الخريف

تم طرح التذاكر بشكل مجاني من خلال التسجيل المسبق لجميع الزوار عبر موقع معرض الخريف، على أن يكون التسجيل ضروري للأفراد البالغين 15 عاماً وما فوق، لدخول معرض الخريفف، وأما الأطفال اقل من 15 عاما فلن يحتاجون إلى التسجيل للدخول، ولكن يجب إرتداء سوار معصم يتم التزويد به عند نقاط بوابة الدخول الخريف.