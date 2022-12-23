نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما مدى أحقية المتقاعد في الجمع بين المعاش والراتب بالإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإمارات على أن لم يضع أي قيود لعودة صاحب المعاش التقاعدي الي العمل من جديد، وبناءا على ذلك إتاحة فرصة عمل تحت شعار التأمين من جديد، وهذا في حالة عمر المتقدم لك يتجاوز ال 60 عاماً، وأضاف إلى ذلك يمكن للمستفيد ضم مدة الخدمة التي استحق عنها المعاش الي مدة خدمته الجديدة، وهذا بدون أي تكلفة على الإطلاق، وهذا بدون اب تكلفة إذا كان الراتب من العمل الجديد أقل من معاشه.

زادت محركات جوجل في البحث عن التحديات التي واجهت صاحب المعاش التقاعدي الذي تقاعد عن عمر يناهز 43 عاماً، كانت في ربط معاشه عند التقاعد حتى بلوغه سن الخمسين، وبناءا على ذلك الهيئة العامة للمعاشات أوضحت على أن تنصح المؤمن عليهم بالاستمرار في العمل وهذا لمدة أطول لكي يتم صرف المعاش بمجرد التقاعد، وبناءا على ذلك سوف يتم الصرف بنسبة أكبر.

وقد أكدت الهيئة على أن للمتقاعد الفعلي أثناء عودة للعمل مرة أخرى، يقوم المتقاعد بتحديث البيانات الشخصية الخاصة به من خلال “هيئة المعاشات” وبناءا على ذلك يلزم انطباق مدة شروط الجمع بين المعاش والراتب على حالته أم لا.

وقد تجد الإشارة على أن الهيئة العامة للمعاشات التقاعدية بالإمارات أن مدى جواز اشتراك صاحب المعاش تحت مظلة التأمين في الهيئة عند العودة إلى العمل من جديد، وهذا إذا كان العودة أدى صاحب العمل خاضع لأحكام قانون المعاشات، حيث أن يكون عمر المتقاعد دون الستين 60 وبناءا على ذلك سوف يصبح التسجيل والاشتراك داخل الهيئة العامة للمعاشات إلتزامياً.

مدى أحقية المتقاعد في الجمع بين المعاش والراتب؟

إذا كان مده العمل داخل القطاع الخاص يمكن للمستفيد المتقاعد الجمع بين المعاش والراتب، وهذا في حالة أن المدة قد تصل إلى 20و 25 عاماً داخل القطاع الحكومي.

الحالات التي تتمكن من الجمع :

الهيئة العامة للمعاشات توضح عن الحالات التي يجوز لها الجمع بين المعاش والراتب، حيث أن هذه الحالات التي تكون سابقة على العمل بأحكام القانون وهي:

إذا كان للمرأة الأرملة لها الحق في الجمع بين المعاش والراتب، ويكون لديها الحق في حصة معاش زوجها المتوفى. في حالة الحق بعمل لدى جهة خاضعة لأحكام قانون المعاشات واستحق معاشاً، بناءا على ذلك يحق الجمع بين المعاشين.

بالإضافة إلى ذلك أن الهيئة تعلن في حالة عودة المتقاعد للعمل مرة أخرى دون أن تنطبق عليه الشروط :