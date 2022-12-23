نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط تسجيل معرض الخريف the autum nfair 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل معرض الخريف 2022، هي خدمة تسمح بالتسجيل المسبق للإستفادة من الحصول على تذكرة إلكترونية ومن متطلباته التسجيل بإدخال المعلومات الشخصية الأساسية لإكمال تسجيل الزائر للمعرض من خلال تزويده بتذكرة صالحة للدخول بها في معرض الخريف لبيع التجزئة في أي يوم من أيام إفتتاحه لمدة 9 أيام متالية، وتم فتح باب التسجيل المسبق لدخول معرض الخريف من خلال الرابط الرسمي لمعرض الخريف the autum nfair 2022 حيث شهد رابط التسجيل عمليات دخول كبيرة رغبة في حجز التذاكر معرض الخريف.

موعد فعاليات معرض الخريف

أنطلقت فعاليات معرض الخريف بدايةً من 22 ديسمبر 2022 وسوف يستمر حتى 30 ديسمبر من الشهر الجاري، وأما ما يتعلق بإستقبال الزوار فالمعرض سوف يفتح في يوم الخميس والجمعة 22 و 23 ديسمبر بتوقيت( 12 ظهرأ-10 مساء) وفي يوم السبت 24 ديسمبر من (10 صباحا- 10 مساء) وأما في الأحد 25 ديسمبر سوف يفتح معرض الخريف في فترتين في (10 صباحا-2 مساء) و (4-10 مساء) وأيضا في نفس الفترة لأيام الأثنين والثلاثاء( للسيدات فقط) ويوم الأربعاء، بينما أوقات معرض الخريف في أيامه الأخيرة ستكون في 10 صباحا-10 مساء وذلك ليوم الخميس 29 ديسمبر والجمعة 30 ديسمبر 2022.

معرض الخريف لبيع التجزئة

معرض الخريف في البحرين ، يعتبر أقدم وأشهر معرض يقدم السلع الإستهلاكية ويقام لهذا العام في معرض البحرين الدولي للمعارض الجديد الكائن في منطقة الصخير على أن يكون التنظيم في القاعين رقم 5 و6 حيث يشهد المعرض عرض المنتجات المختلفة من خلال 650 بائع قدموا من 16 بلدا من أنحاء العالم.

رابط التسجيل معرض الخريف

قدم معرض الخريف، رابط إلكتروني، وبمجرد الدخول على الرابط المذكور يمكن بدء، تسجيل معرض الخريف 2022، من قبل الأفراد عبر موقع الخريف الإلكتروني من خلال ايقونات الموقع ليتم تعبئة بيانات المسجلين بشكل مسبق ثم النقر على تسجيل للإستفادة من إصدار تذاكر الدخول لمعرض الخريف عبر الحجز والتي يمكن تحميلها بصيغة PDF ومتضمنة التذاكر رمز الإستجابة السريعة لتسهيل الوصول والدخول من خلال مسحها عند بوابات الدخول لعملية دخول سلسلة للمعرض.

وشهدت وزير السياحة فاطمة الصيرفي إفتتاح معرض الخريف في نسخته الـ 33 معبرة عن توقعها بزيارة الآلاف للمعرض مع ملاحظة الإقبال الكبير في أول ايام المعرض، وكذلك نظراً للتوسعة في المعرض مقارنة بالنسخ السابقة وضم مشاركين أكبر بما يسمح بتقديم سلع إستهلاكية أكثر تنوعا.