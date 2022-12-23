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عمر شويل - جدة قرض شخصي بالإمارات للوافدين الذي يتم توفيره باتباع عدد من الشروط الهامة التي يجب اتباعها ليتم الموافقة على قرض شخصي سريع واتباعها بكل دقة، وتقوم عدد من البنوك الحكومة أو الشركات التمويلية الخاصة تقديم قروض متنوعة بضمانات وبغير ضمانات، حسب نوع البنك وحسب الإقامة أو عدم الإقامة الدائمة، ويكون لكل بنك المعايير الخاصة به في صرف القرض وأيضا فترة السداد ونسبة الفائدة.

ما هي البنوك التي تعطي قروض في الإمارات؟

[قرض شخصي بالإمارات للوافدين] 48 ساعة DiB.ae تمويل بنك دبي الإسلامي

تقوم العديد من البنوك في الإمارات بإعطاء قرض شخصي، حيث يكون كل بنك له معاييره الخاصة في توزيع القروض وما يضمن تلك القروض مثل بنك المشرق وبنك دبي الإسلامي وغيرهم، بينما توجد العديد من الشركات الخاصة تقوم بذلك، إلا أنها تشترط ضمانات والتي يمكن أن يكون منها احتجاز جواز السفر أو الشيكات أو تحويل راتب، بينما يكون التعامل مع البنوك الحومية الكبيرة أفضل، كما يجب أن يكون للمقترض وظيفة لضمان السداد المنتظم لأقساط القرض وان يكون الراتب هو الكفيل.

وجاء على القنوات الرسمية في الإمارات عن القروض واهميتها، مميزاتها وعيوبها للمواطنين والوافدين، وأن يكون من الأفضل البحث عن الحلول البديلة أو إنجاز الاحتياجات باقل المصروفات، حيث يمكن أن يتعثر المواطن أو المقيم في السداد بما يعود عليه بالسلب.

ما قيمة القروض الشخصية المقدمة؟

يمكن تقديم قرض حسب الحاجة، يبدأ من 5000 درهم وحتى 2000.000 درهم، ويتوقف قيمة القرض على:

البنك الذي يحصل على القرض منه.

الضمانات التي يتم تقديمها، حيث يكون القرض كبير إذا كانت الضمانات كبيرة.

وظيفة المتقدم على القرض والدخل الشهري له.

وتقوم الإمارات بوضع العديد من المميزات التمويلية وفي الاقتراض كذلك لتشجيع السوق الخاص والعمل على المشروعات التمويلية الصغيرة وتشجيع سوق العمل بالدولة، ولا يتم التفرقة بين المواطن والمقيم، الذي يقوم بواجباته تجاه الدولة، كما يعمل في الدولة مئات الآلاف من الوافدين ويتم تقديم القروض والتمويلات حتى معايير كل بنك، على أن يقوم الفرد باختيار البنك الذي يلائم احتياجاته والذي يمكنه الوفاء بالتزاماته تجاهه.

ما هي أفضل 10 بنوك بالإمارات تعطي قروض شخصية؟

يكون على كل متقدم اختيار البنك المناسب له وتحديد قيمة القرض والتي يعتمد على الراتب والضمانات ونوع شروط البنك كذلك، ومن أفضل 10 بنوك تعطي قروض بالإمارات:

أنواع القروض الشخصية في الإمارات للوافدين مبلغ القرض معدل الفائدة قيمة تخفيض سعر الفائدة القرض الشخصي للوافدين من بنك أبوظبي الأول تصل إلى 2 مليون درهم إماراتي 4.99% 9.29% سيتي بنك شخصي 175،000 درهم 7.71% 14% ديم للتمويل 20 ضعف الراتب الشهري 11.01 % 19.99% القرض الشخصي للوافدين من ADIB – مصرف أبوظبي الإسلامي 1 مليون درهم 4.82% 8.74% القرض الشخصي من الإمارات الإسلامي 2 مليون درهم 3.90% 6.47% القرض الشخصي من بنك دبي الإسلامي ما يصل إلى 2 مليون درهم إماراتي 4.90% 8.99% القرض الشخصي للوافدين من بنك أبوظبي التجاري ما يصل إلى ضعفي راتب المتقدم 3.45% 6.25% قرض HSBC الشخصي للوافدين 750،000 درهم إماراتي 3.58% 6.49% قرض شخصي من CBD 750،000 درهم إماراتي 3.03% 5.50% القرض الشخصي للوافدين من بنك المشرق 1 مليون درهم 3.58% 6.49% نور بنك القرض الشخصي 20 ضعف راتب المتقدم 3.49% 6.33%

كيف أقدم على تمويل بنك دبي الأمارات؟

يتم الدخول على رابط تسجيل تمويل بنك دبي الإسلامي . يقوم المستخدم بالاطلاع على الخيارات المتاحة لأنواع التمويل. يتم اختيار “تقديم الطلب الان” اسفل الصفحة. يقوم بتسجيل الاسم الأول واسم العائلة. يتم تسجيل اسم الشركة والبريد الإلكترون وتاريخ الميلاد. يقوم بتسجيل بيانات الدخل ونوع القرض وقيمته. يتم إرسال الطلب.

قرض شخصي بالإمارات للوافدين ويتم دراسة الطلب ويمكن الموافقة على الطلبات مستوفاة الشروط والتي فيها الضمانات اللازمة بعد 48 ساعة، ويمتد فترة قبول القرض إذا كان هنالك تعقيدات ويتم دراسته من باقة من المحللين والاقتصاديين في البنك لدراسة جدوى البنك وكيفية الحصول على مستحقاته فيما بعد بما لا يضر أحد المتعاملين.