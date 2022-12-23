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عمر شويل - جدة Nafis.gov.ae رابط تسجيل منصة نافس للتوظيف في الإمارات للمواطنين من الشباب وأصحاب الشهادات والخبرات، وذلك للعمل في كل من القطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة لوظائف الدولة الشاملة نافس والتي يتم من خلالها إتاحة فرص العمل وكذلك إتاحة التقديم على تلك الفرص، وتضع المنصة المعايير الصارة للعمل والتي تضمن حق صاحب العمل والعامل لديه بالوظائف أيضا وفق القوانين المنظمة.

المنصة الرسمية للتوظيف “نافس”

قامت الحكومة في دولة الإمارات بإتاحة التعامل الرقمي من خلال توفير المنصات الإلكترونية للتعامل بين الحكومة والمواطنين، ومن أبرز المنصات هي المنصات التعليمية ومنصات وزارة الصحة وأيضا منصات التوظيف، ويعتبر إطلاق تلك المنصات نقلة نوعية إلكترونية نحو المستقبل في القرن الواحد والعشرين، وقد تم توفير المنصة الإلكترونية للتوظيف لكل من القطاعين العام والخاص باسم منصة نافس وتم إتاحة كافة الخدمات المطلوبة للعمل عليها.

Nafis.gov.ae رابط تسجيل منصة نافس لوظائف الإمارات 2023 (عام – خاص)

وقد توفير المنصة لتقوم الجهات الراغبة بالتوظيف لديها وإتاحة الوظائف المطلوبة وشروطها على الصفحة الرئيسية لها، بينما يتقدم الحاصلين على المؤهلات اللازمة بطلبات التوظيف عليها، عبر التسجيل وإتاحة حساب خاص بهم يتم تسجيل البيانات الخاصة فيه والمؤهل العلمي وطلب التوظيف بالعمل الذي يتناسب معهم، على أن يتم التواصل معه في حال تم الموافقة على الطلب للمقابلة الشخصية وتقيم الوثائق.

ما هو برنامج نافس 1444 – 2023؟

يأتي البرنامج ضمن برامج منظومة الاقتصاد الوطني بالإمارات، ويسعى البرنامج إلى تقديم الخدمات التالية:

بناء شراكة قوية بين كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

يقوم بتمكين القطاع الخاص ليكون محرك رئيسي في محرك التنمية بالدولة بالشراكة مع القطاع الحكومي.

قامت الإمارات كذلك بإطلاق مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتنفيذ وتطوير البرامج لتطوير روح التنافسية على العمل بالدولة.

كيف التسجيل في برنامج نافس للتوظيف؟