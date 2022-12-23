نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [رابط] الاستعلام عن المنحة القطرية شهر 12 فلسطين 100 دولار query.gov.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم أعزائنا المتابعين في فلسطين رابط الاستعلام عن المنحة القطرية المخصصة لشهر 12 ديسمبر 2022، حيث تم الإعلان بشكل رسمي عن أنه سوف يتم صرف المنحة القطرية في يوم الخميس 22 ديسمبر 2022، وهذا ما تسبب في زيادة كبيرة في البحث عن رابط فحص المنحة القطرية المخصصة لشهر 12 في فلسطين بين المواطنين في قطاع غزة عبر محرك البحث الشهير جوجل، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال ما هي آخر الأخبار بخصوص المنحة، ورابط الاستعلامم عنها برقم الهوية فتابع معنا في موقعكم ثقفني الإخباري.

المنحة القطرية شهر 12

وتقوم دولة قطر بصرف منح أو معاشات شهرية لأهالي قطاغ غزة في فلسطين بشكل شهري من العديد من الشهور، حيث تستفيد من هذه المنحة الكريمة أكثر من 100 ألف أسرة، ويتم صرف لكل أسرة 100 دولار أمريكي كل شهر.

وينتظر المواطنين صرف هذه المنحة بين كل شهر وشهر، ولكنها وللأسف يتم تأخير صرفها بسبب اجراءات دخول الأموال المتعلقة بالمعاشات التي يتم تعقيدها في الكثير من الأحيان، ولكن تم تأكيد أن المنحة سيتم صرفها يوم الخميس هذا الأسبوع من قبل السيد السفير القطري في قطاع غزة محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

الاستعلام الحكومي المنحة القطرية

وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية بإتاحة عمل الاستعلام الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويتم تفعيل هذا الموقع في العديد من الأيام بالشهر وخاصة في الأيام الخاصة بالصرف للمنحة، وسنضع لكم أعزائنا المتابعين في ثقفني رابط هذا الموقع الرسمي بالأسفل، حيث يمكنكم الولوج إليه وقت الفتح والاستعلام برقم الهوية الخاصة بكم.

وكما نعلم فإن الشخص الذي يتاح له الاستعلام عبر هذه المنصة هو رب الأسرة المسجل لدى الحكومة في المنحة، وكما نعلم فإن هذا الشخص ايضا هو الذي يتوجه إلى المنفذ لاستلام المنحة القطرية، حيث لا يتم تسليمها لغيره من أفراد الأسرة.

رابط فحص المنحة القطرية 2022

ونتعرف معكم أعزائنا المتابعين في ثقفني كيف يمكنكم عمل الاستعلام الإلكتروني بكل سهولة وهذا عبر الرابط الرسمي المعلن عنه، حيث سيتم فتح الموقع خلال عدة ساعات، فتابع الخطوات الموالية: