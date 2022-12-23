نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد وزارة المالية بالكويت وأهم الشروط التي يجب مراعاتها عند حجز موعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد وزارة المالية بالكويت هي أحد الخدمات التي تقدمها الوزارة إلي المواطنين وذلك عن طريق تطبيق النظام الجديد للعمل عن طريق حجز موعد مسبق لتحديد المقابلات، لان الوزارة لا تسمح في الفترة الحالية بدخول أي مراجع لم يقم بحجز موعد سابق ومحدد به نوع الخدمة التي يرغب في الحصول عليها من الوزارة، وقد أشارت الوزارة إلي أن هناك بعض الأمور التي يجب مراعاتها عند بدء الحجز لموعد مسبق بها، كما تم ألأشاره ألي أن هناك بعض الشروط التي مراعاتها عند الحجز المسبق ومن خلال المقال يمكننا التعرف علي جميع التفاصيل الخاصة بالأمر.

حجز موعد وزارة المالية بالكويت

من خلال المقال يمكنك التعرف علي إيقاف تصاريح العمل للمصريين بالكويت، هناك بعض الخطوات التي يجب علي المواطنين اتباعها عند حجز موعد مسبق في الوزارة، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك بالدخول على منصة متى الإلكترونية التي خصصتها الحكومة من أجل حجز المواعيد.

الإلكترونية التي خصصتها الحكومة من أجل حجز المواعيد. سوف يتم انتقالك بشكل مباشر إلي الصفحة الرئيسية لموقع متى.

في حال كنت تستخدم الموقع لأول مرة عليك بالضغط على خيار مستخدم جديد.

أما إذا كنت تمتلك به حساب سابق فعليك بإدخال رقمك المدني وكلمة المرور الخاص بك.

عليك بإدخال بعض البيانات الشخصية الخاصة بك في الخانات المخصصة لذلك، مثل الرقم المدني وذلك للتأكد من هويتك، والرقم التسلسلي، والبريد الإلكتروني المفعل حتى يتم التواصل معك من خلاله، ثم رقم الهاتف.

عليك بمراجعة الشروط و الأحكام ثم الموافقة عليها.

قم بتعيين كلمة المرور التي تريدها ثم إعادة كتابتها مرة أخرى للتأكيد عليها ثم كتابة الرمز التأكيدي.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول على منصة متى باستخدام كلمة المرور التي قمت بإنشائها ورقمك المدني.

حجز موعد وزارة المالية بالكويت وأهم الشروط

أشارت الوزارة إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها عند حجز موعد في الوزارة و من أهم تلك الشروط هو ما يلي:

لا بد وأن يكون هناك حرص على السلامة العامة.

يراعي التباعد ما بين المواطنين.

يشترط ارتداء الكمامة، و كذلك استخدام القفازات.

كافة الإرشادات و الملحوظات المعلن عنها لا بد من تطبيقها و مراعاتها بالكامل للدخول.

و بهذا فقد وصلنا إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم أهم الخطوات التي يجب علي المواطنين اتباعها عند حجز موعد مسبق في الوزارة المالية، و كذلك أهم الشروط التي يجب مراعاتها عند حجز موعد مسبق في الوزارة، نرجوا أن يكون المقال قد نال إعجابكم.