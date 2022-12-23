نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام المخالفات المرورية في دبي ورسوم المخالفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام المخالفات المرورية في دبي يمكن لأي شخص من الأشخاص الذين يقيمون في دولة الأمارات ان يتعرفون على المخالفات المرورية، التي قد تم ارتكابها من خلالهم في بعض من الأيام أو في خلال يوم واحد لأن النتيجة الخاصة بتلك المخالفات أو الخطأ المروري هو أن يقومون بدفع مبلغ من المال وهو ما يعرف بقيمة الغرامة، تختلف غرامات مخالفات دبي وتوابعها وفقاً لنوع المخالفة، منها ما يؤدي إلى فرض غرامة مالية فقط، ومنها ما يترتب عليه فرض نقاط سوداء وحجز المركبة، تستخدم هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظام النقاط السوداء لفرض بروتوكولات السلامة في مختلف طرق دبي، من جهة أخرى، يتم منح السائقين الملتزمين نقاطاً بيضاء بشكل سنوي في حالة عدم ارتكاب أي مخالفات مرورية، وتقدم شرطة دبي الكثير من الخدمات خدمات كحماية حياة الإنسان والتي يمكنك من خلالها الحصول على تقرير حادث ضد مجهول، مركز شرطة الهاتف، البلاغات العامة، التقديم على طلب الحماية للنساء أو الأطفال الذين يتعرضون للعنف أو الإهمال. الاستعلام المخالفات المرورية في دبي الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشرطة دبي. ثم البحث عن خدمات المرور اختيار الاستعلام ودفع المخالفات المرورية. يتم إدخال بيانات الاستعلام من خلال بيانات اللوحة ومصدر اللوحة وفئة اللوحة> بعد ذلك إدخال رمز التحقق الرمز والمروري. إدخال رقم الرخصة الخاصة ووجهة الإصدار الخاصة بالرخصة. إدخال مصدر المخالفة ورقم المخالفة وسنة المخالفة ومن ثم إدخال رمز التحقق. النقر على البحث. رسوم المخالفات المرورية في دبي قيادة السيارة بصورة غير نظامية تعرض حياة الناس للخطر: 2000 درهم إماراتي 23 نقطة سوده. قيادة السيارات الثقيلة بصورة غير نظامية بشأنها إلحاق الضرر على الطريق العام: 3000 درهم إماراتي. إلحاق ضرر بأحد المرافق العامة أو المرافق الخاصة بسيارة النقل الثقيل: 3000 درهم إماراتي. تحميل سيارة النقل الثقيل بصورة تفوق قدرتها الاستيعابية: 2000 درهم إماراتي. استخدام سيارات المجال الصناعي والإنشائي والسيارات الميكانيكية دون تصريح :1500 درهم إماراتي. تجاوز الحد الأدنى على الطرق: 400 درهم إماراتي. قيادة سيارة لا يوجد بها عوامل الأمان اللازمة: 500 درهم إماراتي. قيادة السيارات دون وجود ترخيص رسمي. 500 درهم إماراتي. تقديم التظلم على المخالفات تمكنك الخدمة من تقديم طلب التظلم على المخالفات التابعة لخدمات المواصلات العامة، الترخيص ، و مؤسسة المرور والطرق. يملأ طلب التظلم لمخالفة واحدة فقط يستثنى كل طلب لا يرفق به نسخة من المخالفة المتظلم هو المخالف ولا يقبل الطلب من غيره يجب أن يُقدم طلب التظلم خلال 30 يوم من تاريخ المخالفة سيتم إبلاغ المتعامل عن حالة التظلم خلال 30 يوم من تاريخ تقديم التظلم عن طريق رسالة نصية

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