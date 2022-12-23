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عمر شويل - جدة تحديث ارقام البطاقة التموينية الخاص بمستفيدي الرعاية الاجتماعية بالعراق، في كافة المحافظات، والمستظلين بمظلة الرعاية الاجتماعية بالدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن ضرورة أن يقوم المستفيدين بخدمات الوزارة بتحدث بياناتهم الخاصة على رابط الوزارة لضمان الحصول على السلال الغذائية.

برامج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 2022

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالدولة بإطلاق العديد من الخدمات التي يتم تقديمها للأسر الفقيرة والمحتاجة والاشد فقرا، والعديد من الفئات والشرائح التي تنطبق عليها معايير الاستحقاق بالدولة:

برنامج الرعاية نوع الخدمة المقدمة برنامج دعم العاطلين عن العمل ويتم تقديم الخدمات على شكل وجبات يتم تقديمها للعاطلين عن العمل ومن الشباب والقوى العاملة وفق التسجيل بقاعدة بيانات الوزارة ومراقبة الباحثين الاجتماعيين لضمان الاستحقاق. برنامج دعم المعاقين ويتم تقديم الوجبات والرواتب لغير القدرين على الكسب من ابناء الوطن وفق دراسة الحالة الاجتماعية والصحية لهم، كما يتم توفير رواتب المعين للمعاقين وكبار السن لرعايتهم لهم. برنامج الرعاية الاجتماعية ويتم من خلال تسجيل من هم عند خط الفقر ، كما يثبت ذلك، من أبناء الشعب من الرجال والنساء من الفئة الفقيرة والاشد فقرا، للحصول على السلع التموينية والسلال الغذائية.

تحديث ارقام البطاقة التموينية spa.gov.iq إجراءات تسلم السلال الغذائية من الرعاية الاجتماعية

وقد قامت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية منذ شهور قليلة بالإعلان عن إطلاق الوجبة الخامسة لكل من الفقراء والعاطلين عن العمل، ممن قاموا من قبل بالتسجيل للحصول على خدمات الوزارة وفق المعايير الخصة بها.

ما هي شروط الحصول على خدمات وزارة العمل؟

تقوم وزارة العمل بوضع المعايير الخاصة لقبول المشمولين بخدمات ورواتب ووجبات الوزارة لضمان وصول الدعم للمستحقين:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على المساعدة الخاصة من الجنسية العراقية.

يكون من الفئات التي أعلنت عنها الوزارة للاستحقاق، الفقراء والمرضي وغير القادرين على العمل والعاطلين وفئات النساء غير المعولات وغيرهم.

يجب أن يكون مسجل ضمن قاعدة بيانات الوزارة بطلبات الحصول على المساعدة.

يقوم الباحث الاجتماعي بزيارة ميدانية لصاحب الطلب لدراسة الحالة لضمان الموافقة النهائية عليه.

يتم تقديم البيانات والمعلومات الحقيقية من صاحب الطلب وإلا يتعرض لسحب الدعم بأثر رجعي والمسائلة القانونية.

يكون من المقيمين بشكل دائم داخل الدولة وليس معتاد الغياب خارج البلاد.

يقوم بتقديم إقرار بالدخل وأن ليس له أملاك عقارية أو حيازات زراعية أو غيرها.

يجب التسجيل بالرابط الخاص بالتسجيل كما يجب تحديث البيانات في التوقيتات المقررة لها.

ما هو آخر بيان من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية spa.gov.iq؟

من خلال الصفحة الرسمية للوزارة والتي أطلقتها على فيس بوك جرى الإعلان التالي:

هام الى الرعاية الاجتماعية تحديث البطاقة التموينية لاستلام 12سلة الغذائية

وتقوم الوزارة بتوزيع عدد من السلال الغذائية للفئات المحتاجة، والتي يكون حسب الاحتياجات وحسب المقدرات المالية للوزارة، وتهيب بالمواطنين تحديث بياناتهم عبر رابط الوزارة لاستحقاق الحصول عليها.

كيف أقوم بتحديث بياناتي في الرعاية الاجتماعية؟