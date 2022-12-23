نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار وندر لاند قطر 2022 لوسيل أرض العجائب الشتوّية في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة أسعار وندر لاند قطر، لكل من يخطط للزيارةّ، وصل مهرجان أرض العجائب الشتوية الشهيرة عالمياً إلى قطر لأول مرة، حيث أن مشروع ونترلاند قطر يجمع الترفيه الممتع والمرافق المميزة لضمان الاستمتاع لجميع أفراد العائلة في جزيرة المها في لوسيل، إليكم كل ما تحتاجه وتريد معرفته حول تذاكر وندر لاند قطر 2022 wonderland qatar

بالوصول الى جدول الأسعار لـ ونترلاند قطر، المرفق أدناه، سوف تكون مطلعاً على أنواع التذاكر ومميزاتها وأسعارها بالتفصيل، مدينة ونترلاند تمثل متنزه ترفيهي حي، يتضمن العديد من الألعاب الأفعوانية والمطاعم التي سوف ترضي الزائر بأطباقها وأكلاتها، وسوف يكون أفراد العائلة مع أجواء مريحة يعشيونها بالوصول الى الشواطئ العائلية التي تعد جزءاً من مرافق ونترلاند بإفتتاحه الأول.

تذاكر ونترلاند قطر

تعتبر أسعار تذاكر الدخول إلى ونترلاند قطر من الأمور التي ستحدد أي فئات التذاكر سيختارها الزائر وفق المتطلبات لحاجته وميزانيته، جدير بالاشارة ان اسعار تذاكر وندر لاند بالنسبة للدخول فقط تبدأ من 65.00 ريال لفئة الطفل،

وفيما يتعلق بالكبار فقد جاءت اسعار التذاكر الخاصة بالدخول بـ 85.00 ريال،

يركز هذا المقال على عرض شامل لـ أسعار التذاكر ونترلاند والتي تعتمد إلى توفير سوار معصم يستفاد منه في شحن الأرصدة وسيكون بمثابة محفظتك التي يتم تحميل الأموال عليه.

أسعار وندر لاند قطر

تم تصنيف التذاكر على أساس دخول البالغين والأطفال لمنتزه ونترلاند الدوحة وبالنسبة للأطفال فأسعار تذاكرهم، تبدأ من 65 ريال، وذلك لتذكرة الدخول فقط من الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، وتشمل التذكرة الوصول الى الحديقة ليوم واحد.

اما التذكرة الثانية لدخول فئة البالغين تبدأ من 85 ريال

نوع التذكرة الثالثة الخاصة بالاطفال، وقيمتها 312 ريال، تسمح بالدخول المجاني والركوب غير المحدود، ولا تشمل التذكرة مناطق الجذب التي يجب حجزها بشكل منفصل CoComelon Town أو Gandeys Circus أو Tazaloj Al Rayan Ice Rink أو ألعاب Arcade.

نوع التذكرة الرابعة لفئة البالغين تمنح السماح بالوصول إلى المنطقة مع عدد غير محدود من الرحلات والاستماع بالالعاب عدة مرات وأسعار هذه التذاكر تبدأ من 332 ريال.

أما فئة التذاكر الأعلى سعراً هي تذكرة المسار السريع وسعرها 747 ريال.

موقع حجز تذاكر وندر لاند قطر

تم تدشين منصة حجز تذاكر حيث تسمح بحجز تذاكر وندر لاند قطر على موقع لوسيل ونترلاند الدوحة الذي سوف يعيد توجيه المستخدم إلى منصة في virgin mega store عند الشروع في بدء حجز التذاكر وطلبها أون لاين،

شراء الأساور عبر الأنترنت

تذكر ان السوار بمثابة تذكرة دخولك إلى ونترلاند قطر، ويمكن شراء السوار عبر الأنترنت، بدلاً من مكاتب بيع التذاكر، هذا سيضمن أنك لن تنتظر طويلاً وتجنب أي إزدحام في مكان الفعالية.

يستطيع المشتري إتباع خطوات بسيطة وسهلة تخص حجز تذاكر وندر لاند وهي كالآتي

حجز وندر لاند قطر