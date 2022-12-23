نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث جوالات هواوي جرير بمساحات تخزين عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوالات هواوي جرير من الجوالات الأكثر إقبالًا من قبل المواطنين وكذلك الوافدين داخل المملكة، وذلك لما تتميز به جوالات هواوي من رونق التصميم وجودة الخامات، ولذا فتقوم المكتبة على توفير عروض جوالات هواوي للعملاء بشكل مستمر، ويمكن للمواطنين الاطلاع على أفضل جوال هواوي بسعر رخيص من خلال الموقع الرسمي للمكتبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على جوالات هواوي جرير.

جوالات هواوي جرير

تتاح جوالات هواوي جرير للعملاء أما من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمكتبة، أو يمكن الحصول على أسعار جوالات هواوي عن طريق التوجه إلى أي من مقرات المكتبة المتوفرة حول المملكة.

أحدث جوالات هواوي جرير

توفر المكتبة كل ما هو حديث من أجهزة الجوالات العالمية بماركات مختلفة ومن أحدث ما تم إضافته إلى متجر المكتبة ما يلي:

جوال هواوي Mate 50 والذي يأتي بسعة 256 جيجا، وذاكرة عشوائية بقيمة 8 جيجا رام مما يضفي على الجهاز السرعة والسلاسة بفضل البروسيسور ثماني النواه من نوع سناب دراجون، أما عن الشاشة فهي أكثر نقاءً وسهولة في اتخاذ الأوامر حيث تم إضافتها بتقنية اللمس التكاثفي ويتاح الجوال عبر المكتبة بسعر 3799 ريال فقط.

هاتف نوفا Y70 وهو صاحب أكبر مساحة تخزينية في فئته السعرية حيث تقدر المساحة ب 128 جيجا، و4 جيجا رام، ويعمل بكفائه عالية بفضل معالج كيرين 710 هاي سيليكون، يمكن شراء الجوال من المكتبة بسعر 619 ريال.

هواوي Y9a من الأجهزة الأكثر مبيعًا بفضل الكاميرا المنبثقة والمفضلة لدى العملاء، كما أن الجهاز يأتي بمعالج ثماني النواع، وذاكرة تخزينية 128 جيجا، إضافة إلى 8 جيجا رام ويتاح للعملاء بسعر 669 ريال.

جوالات هواوي رخيصة

أيضًا تعمل المكتبة على طرح عددًا من الجوالات بأسعار زهيدة لتلبية احتياجات الأفراد ومن أفضل تلك الأجهزة: