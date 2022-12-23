نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضوية التميز من البنك الراجحي وشروط الحصول عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عضوية التميز من البنك الراجحي توفر للعملاء الكثير من المميزات في ضوء الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم في المملكة العربية السعودية رغبة من البنك في الاستمرار في ريادة العمل المصرفي في الدولة، ويمكن الانضمام إلى تلك العضوية من خلال إرسال الطلب إلكترونيًا عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك بالإضافة إلى فرصة فتح حساب جاري.

عضوية التميز من البنك الراجحي

قدم البنك كافة المعلومات التي تخص عضوية التميز بالمملكة عبر موقعه الإلكتروني للتسهيل على العملاء الجدد والحاليين ومن بين المميزات:

الحصول على خصومات من خلال صالات الاستقبال المنتشرة في كافة الأنحاء بالدولة السعودية.

يحصل حاملي العضوية على إعفاء من سداد قيمة الرسوم المطلوبة نظير العمليات المصرفية التابعة للبنك وخصوصًا في حال الحصول على حساب أفراد.

خصومات تصل إلى 50% على المعاملات المختلفة من خلال أحد فروع البنك.

الحصول على بطاقة مدى البلاتينية.

إصدار بطاقة المرابحة الائتمانية فيزا سيجنيتشر مجانًا من خلال البنك.

مسموح أيضًا بإجراء تحويلات مالية على مدار اليوم من خلال القنوات الإلكترونية تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

الشراء من خلال نقاط البيع المختلفة ولكن بحد أقصى مائة ألف ريال سعودي.

مسموح للعملاء الإيداع النقدي بقيمة تصل إلى 200 ألف ريال سعودي عند استخدام أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في كافة الأنحاء.

صدور دفتر شيكات مجانًا للعملاء.

شروط الحصول على عضوية التميز

وضع البنك عدد من الشروط المطلوبة للحصول على عضوية التميز في المملكة، ومن بين تلك الشروط فتح حساب بنكي بقيمة لا تقل عن ربع مليون ريال سعودي، أو أيضًا الحفاظ على متوسط الرصيد بحيث لا يكون أقل من 100 ألف ريال سعودي خلال ستة شهور، أو أيضًا تحويل قيمة الراتب والذي ينبغي ألا يكون أقل من عشرين ألف ريال سعودي ويمكن الاستعلام عن المزيد من التفاصيل من خلال التالي: