نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف افتح حساب في الراجحي عن طريق الجوال وما هي شروط فتح الحساب البنكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل يمكن فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق النت أو عن طريق النفاذ الوطني الموحد، هذا ما سنحرص الآن على جعلك تتعرف عليه خلال الفقرات التالية، حيث سنجعلك تكون قادر على إنشاء حساب والتعرف على ما هي المميزات والعيوب لفتح حساب داخل هذا البنك، لذلك تعرف الآن على باقي التفاصيل عبر هذا التقرير.

كيف افتح حساب في الراجحي عن طريق الجوال؟

تستطيع الآن أن تقوم بإصدار حساب جاري عبر الجوال عن طريق النقاط التالية:

قم بالذهاب إلى تطبيق مصرف الراجحي.

يتم نقلك إلى النقاذ الوطني الموحد أحرص على تسجيل الدخول فيه.

يجب أن تقوم بتعبئة النموذج الظاهر أمامك.

قم الآن بالضغط على الشروط والأحكام.

انتظر قليلاً حتى يصبح لديك الحساب الجاري الذي ترغب حتى تتمكن من إيداع أو صرف المبالغ التي تريدها.

كيف اطلع لي صراف وأنا بالبيت؟

حسب الخطوات السابقة تستطيع أن تقوم بالحصول على حساب جاري بواسطة الإنترنت بكل سهولة، لكن يجب عليك أولاً أن تتوفر فيك الشروط التالية:

يجب أن تكون لديك هوية سارية.

عمر المتقدم لا يقل عن خمسة عشر عام.

يجب أن تستمر إلى النهاية عند التسجيل الإلكتروني، ويجب أن تقوم بالحفظ.

أن يكون البريد الإلكتروني والبريد الوطني صحيحين، حتى يتمكن البنك من التواصل معكم.

كم رسوم فتح حساب بنك الراجحي؟

يحرص البنك على القيام بتنفيذ كامل الأهداف التي تخص المملكة العربية السعودية، وهو العمل على حوسبة كامل الخدمات البنكية حتى يتمكنوا من إبراز التعاملات السهلة، لذلك لا توجد أي رسوم عند قيامك بالاشتراك مع البنك وفتح حساب يخصك فيه.

ايبان الراجحي يبدأ بكم

يبدأ ايبان بنك الراجحي بوجود حرفين sa وهو اختصار للمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى وضع رقمين من الحساب الخاص بالشخص، ويتم وضع رقمين آخرين يتمثلان في رقم 80، وبعد ذلك يتم وضع حوتاي 18 رقم بالإضافة إلى وضع أحرف وهذا لكي لا يصبح متداول بين العديد من الأشخاص.

يحرص بنك الراجحي على القيام بوضع العديد من الخدمات منها القروض، ووضع الخدمات البنكية التي يمكن للعميل من استخدامها في المنزل.