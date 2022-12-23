نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توضيح هام من سكني بشأن إلغاء حجز الأرض إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية متمثلة في برنامج سكني، من خلال حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن توضيح هام يتعلق بإلغاء حجز الأرض، وقال حساب العناية بالمشتركين التابع للبرنامج، أن إلغاء حجز الأرض من الخدمات التي يتيحها البرنامج للمستفيدين إلكترونيًا، موضحًا أن عملية إلغاء الحجز تستغرق في الغالب ما يعادل 5 أيام عمل من بداية تقديم الطلب، وجاء هذا التوضيح من البرنامج ردًا على الاستفسار الذي كان قد تلقاه من أحد المستفيدين من البرنامج، وقال من خلاله أنه قد سبق له حجز قطعة أرض ضمن مخطط الإسكان، ولكنه يرغب في إلغاء الحجز، وتسائل صاحب الاستفسار عما إذا كان هناك طريقة يمكنه من خلالها إلغاء الحجز حتى يكون بإمكانه في المستقل حجز قطعة أرض أخرى.

توضيح هام من سكني بشأن إلغاء حجز الأرض إلكترونيًا

وجاء رد سكني على الاستفسار المقدم من المستفيد، فيما يتعلق بإلغاء حجز قطعة الأرض، أن البرنامج يتيح للمستفيد من خلال حسابه المسجل على المنصة، إلغاء حجز الأرض، بحيث يمكن إلغاء الحجز بكل سهولة من خلال خطوات بسيطة، ولن يكون على المستفيد في تلك الحالة أن يقوم بمعالجة أي نماذج ورقية، ويمكن إلغاء الحجز من خلال تطبيق سكني على الهاتف المحمول باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول لتطبيق سكني على الهاتف المحمول

قم بعد فتح التطبيق بالدخول على الملف الشخصي

قم بالدخول على الخدمات

قم بالنقر على إلغاء الحجز

قم باتباع باقي الخطوات المطلوبة حتى تتمكن من إلغاء حجز الأرض.

كما وكشف برنامج سكني للمستفيد أن المدة التي سيتم خلالها إتمام عملية إلغاء الحجز في الغالب ما تكون 5 أيام عمل تبدأ مع تقديم الطلب، وأضاف البرنامج كذلك، أن الإجراءات التنظيمية تشير إلى أن إلغاء منتج الأرض من شأنه إسقاط قطعة الأرض من حساب المستفيد، وفي حال تم إسقاط المنتج بنجاح، ففي تلك الحالة يمكن للمستفيد أن يقوم بالتقديم على منتج آخر والاستفادة منه بدون أي مشكلات، جاء هذا من خلال التدوينة التي نشرها برنامج سكني، عبر حساب العناية بالمشتركين التابع على تويتر.