نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى دلكه لتفتيح الجسم و ترطيبه فعاله في خلال دقائق و توحيد لون الجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى دلكه لتفتيح الجسم و ترطيبه، حيث تعد الدلكة من مستحضرات التجميل الطبيعية المعروفة عالميا و تعرف بالدلكة السودانية حيث عرفت اولا في السودان و بعد ذلك انتشرت في جميع الدول حيث انها تتميز بأنها تعمل على إزالة الجلد الميت من الجسم و ترطيبه و تعمل على تفتيح الجسم و تزيل الندبات و البقع الداكنة و تعمل على حل مشاكل البشرة و تعمل على نضارتها ويزود اشراقه ونعومتها لأنها تحتوي على مواد طبيعة و صحية عكس مستحضرات التجميل الكيماوية المضرة للبشرة و يمكن تحضير الدلكة في المنزل بطريقة سهلة و يمكن تطبيقها بكل سهولة ومكونات متوفرة بالمنزل و هنا سوف نعرف متابعينا طرق و وصفات لعمل الدلكة لجسم لتفتيحه من خلال موقعكم المتميز دائما موقع ثقفني. طريقة عمل الدلكة دلكة البرتقال كوب من الأرز المدقوق.

كوب من العدس المدقوق.

معلقة صغيرة من الحلبة المدقوق .

كوب من قشر البرتقال المدقوق.

معلقتين صغيرتين من الترمس المدقوق.

معلقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

معلقتين صغيرتين من زيت اللوز المر.

معلقتين صغيرتين من زيت السمسم.

جزرتين مسلوقتين.

حبة بطاطس مهروسة.

معلقتين كبار من الدقيق.

كوب من ماء الورد.

معلقة كبيرة من المسك المدقوق.

معلقتين صغيرتين من عصير الليمون. طريقة تحضير الدلكة يتم هرس الجزر و البطاطس مع بعض جيدا. ثم يتم في وعاء وضع الحلبة و الأرز و الترمس و الحلبة و قشر البرتقال. يتم خلطهم مع بعض جيدا و نضيف إليهم زيت الزيتون و اللوز و السمسم و ماء الورد. ثم يتم وضع الدقيق عليهم و عصير الليمون و المسك و يخلط جيدا. يتم وضع الخليط على نار منخفضة مع التقليب المستمر في المكونات حتى نحصل على مزيج متجانس. ثم نضيفة خليط البطاطس و الجزر على المكونات و نقلبهم معا حتي يصبح الخليط متوسط الليونة. يتم رفع الخليط من علي النار ونضعه جانباً حتى يبرد. ثم نضع الخلطة المحضرة مسبقا في زجاجه مغسولة جيدا و معقمه و نحفظه في الثلاجة لحين استخدامه. يتم إخراج كمية من الخلطة على حسب استخدامك.

ثم نضع الخليط على الجسم مع التدليك بحركات دائرية و نستمر في ذلك حتى يجف الجسم.

يتم غسل الجسم بالماء فقط و يجفف و يرطب بكريم مناسب مع البشرة مرطب.

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