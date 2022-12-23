نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى قوى الأمن توضح آلية التسجيل في الوظائف الشاغرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مستشفى قوى الأمن في المملكة العربية السعودية عن وجود مجموعة من الوظائف الشاغرة الجديدة للمواطنين الحاصلين على شهادات مختلفة، لافتةً إلى إمكانية التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن للعمل في الفروع بمدينة الرياض العاصمة من خلال البوابة الإلكترونية ولكن يتطلب ذلك التعرف على الشروط المطلوبة وما هي التخصصات المطلوبة أيضًا أو المسمى الوظيفي، وسوف نوفر رابط التسجيل في الوظائف.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن

يمكن التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية والتي يمكن من خلالها أيضًا الاستعلام عن الشروط المطلوبة، وتتمثل آلية التسجيل في التالي:

الدخول إلى رابط مستشفى قوى الأمن.

اختيار بوابة التوظيف الإلكترونية.

ثم اختيار أحد الوظائف التي تتناسب مع التخصص.

ثم النقر على التقديم الآن.

بعد أن تحصل على استمارة القبول لا بد أن تقوم بإدخال العديد من البيانات ورفع صورة من الوثائق الثبوتية المطلوبة منها شهادة المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة وغيرها من التفاصيل.

التخصصات المطلوبة في مستشفى قوى الأمن

يمكن للحاصلين على شهادة الدبلوم أو الدكتوراه التقديم على الوظائف الجديدة وقد لفتت المستشفى أن من بينها التخصصات المطلوبة مساعد طبيب أسنان، بالإضافة إلى استشاري في جراحة الأطفال، وقد بدأ القبول بالفعل من يوم 22 من شهر ديسمبر لعام 2022 الجاري.

شروط القبول في مستشفى قوى الأمن

تختلف الشروط المطلوبة من وظيفة إلى أخرى داخل المستشفى ولهذا من أجل التعرف على الشروط المطلوبة للوظائف الجديدة لا بد من الدخول إليها من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية والاطلاع على قائمة المعايير ومن بينها: