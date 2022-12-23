ادخل راتبك واعرف كم تستحق قرض بنك الأهلي طريقة التقديم بطلب تمويل الأهلي الشخصي 2023

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عمر شويل - جدة ادخل راتبك واعرف كم تستحق قرض بنك الأهلي حيث يرغب العملاء في معرفة قيمة القرض الشخصي المقدم من قبل البنك الأهلي السعودي، حيث يقوم البنك بتقديم الكثير من الخدمات إلى العملاء ومن ضمن أهم هذه الخدمات، خدمة التمويل الشخصي، بالاضافة الي ذلك يقدم بنك الاهلي التمويل العقاري بشروط ومزايا ميسرة للغاية.

كما يتمكن العميل من معرفة قيمة القرض وذلك من خلال خدمة حاسبة التمويل الشخصي، وفي سياق الحديث عن التمويل وضحنا بالسابق التمويل التأجيري البنك الأهلي ١٤٤٤ حتي ٥٠٠ ألف ريال.

ادخل راتبك واعرف كم تستحق قرض بنك الأهلي

تختلف قيمة القرض الشخصي المقدم إلى العملاء باختلاف قيمة الراتب الخاص بالعميل، حيث أوضح البنك الأهلي السعودي أنه يتم تقديم القرض بقيمة ٢٢ ضعف الراتب الشهري، و من خلال التالي يمكنك التعرف على خطوات الحصول على قروض الأهلي الشخصي.

إذا كان راتب العميل ٣٠٠٠ ريال سعودي، فيتم ضرب هذا المبلغ في ٢٢ ليكن الناتج ٦٦٠٠٠ ريال، ثم يتم خصم نسبة الربح من خلال ضرب هذا الناتج في نسبة ١٤٪ ليكن الناتج ٩٢٤٠ ريال سعودي، ثم يتم طرح الربح من الناتج الأول كالتالي: ٦٦٠٠٠-٩٢٤٠ ليكن الناتج النهائي ٦٥٧٦٠ ريال سعودي وهو قيمة القرض الذي يحصل عليه العميل.

وفي حالة كان راتب العميل ٥٠٠٠ ريال فيتم حصوله على قرض بقيمة ٩٤٣٥٠ ريال.

وإذا كان يحصل على راتب ٧٠٠٠ ريال فيكون القرض بقيمة ١٣٢٠٠٠.

بالنسبة إلى العميل الذي يحصل على راتب ٨٠٠٠ ريال فإنه يتمكن من الحصول على قرض بقيمة ١٥١٠٠٠.

كيفية التقديم على تمويل شخصي البنك الأهلي

للراغبين في الحصول على تمويل شخصي من بنك الأهلي يمكنك متابعة الخطوات التالية:

الدخول على موقع البنك الأهلي الإلكتروني من خلال هذا الرابط.

الضغط على زر طلب قرض شخصي.

القيام بكتابة كافة البيانات المطلوبة، ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في حالة كان المتقدم مقيم داخل المملكة.

إدراج رقم الهاتف المسجل على منصة أبشر الإلكترونية.

تحديد جنس العميل و جنسيته والعنوان المقيم به.

ثم يتم تحديد إذا كان لدى العميل حساب بنكي داخل البنك الأهلي أم لا.

تحديد منتج القرض.

ثم الضغط على زر الإرسال.

التمويل العقاري من البنك الأهلي

أعلن البنك الأهلي أنه سيقدم العديد من الخدمات التمويلية التي تهم قطاع عريض في المملكة، وخاصة التمويل العقاري ، من خلال موقعه الإلكتروني. سيتمكن جميع السعوديين من الحصول على سكن من خلال التمويل الميسر من البنك، ووضع البنك العديد من الحلول لمساعدة الناس على امتلاك منزل. كما تتعاون مع صندوق التنمية العقارية لمساعدة ذوي الدخل المنخفض في الحصول على وحدات أو أراضٍ للبناء الذاتي لبرنامج إسكان، ويقدم البنك التجاري التمويل العقاري وفق عدد من الشروط وهي كالتالي:

أن يكون عمر المتقدم بين عشرين وستين عاماً.

التمويل للسعوديين فقط.

ألا يقل راتب المتقدم عن ثلاثة آلاف ريال.

العميل على الدوام في العمل.

مطلوب دفعة مقدمة تتراوح بين 10٪ و 30٪ ، حسب الوضع المالي.

علاوة على ما سبق ذكره، يتم التواصل مع المتقدم من قبل خدمة العملاء ليتم إخباره بنتيجة الطلب. ويتمكن العميل من الاستعلام عن طلبه من خلال الاتصال على. هذا الرقم ٨٠٠٢٤٤١٠٠٥، أو من خلال زيارة أقرب فرع و التحدث مباشرة مع موظفي البنك.