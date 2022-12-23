نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية علوم الطيران تفتح باب التقديم بالقطاع المدني والعسكري وتعلن الشروط لعام 1444 هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلية علوم الطيران تفتح باب التقديم بالقطاع المدني والعسكري لعام 1444 هـ، تتميز الكلية بتقديم المناهج العلمية الحديثة عالميا في جميع مجالتها المختص حيث تقديم برامج تدريبية فنية ومعتمدة من جهات عالمية في مجال هندسة الطيران لقطاع الطيران المدني والعسكري، لذلك يسعى الكثير من الطلاب الحاصلين علي الثانوية إلى التسجيل بها.

كلية علوم الطيران تفتح باب التقديم بالقطاع المدني والعسكري وتعلن الشروط لعام 1444 هـ

فالكلية معتمدة من قبل وزارة التعليم ومتعارف بها من وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية، فهي إحدى كليات التميز الحكومية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث أنها المؤسسة التدريبية الأولى والوحيدة التي أنشئت في المملكة العربية السعودية، فأوضعت كلية العلوم للطيران عدة شروط عندما أعلنت بفتح باب التقديم للجميع.

طريقة التقديم بالكلية العلوم الطيران العسكرية

عليكم بالدخول علي الرابط الرسمي الإليكتروني الخاص بالكلية العسكرية أضغط هنا.

يجب قراءة جميع النقاط لتي تحتوي علي الشروط.

ثم أضعط علامة صح في المربع الأسفل بالصفحة قبول الرجاء الموافقة على الشروط لمتابعة عملية التسجيل.

ثم َغط بعد ذلك علي أيقونة التالي وأنتظر تحميل الصفحة، أذا لم يكن لكم حساب فعليكم تفعيل حساب جديد ويجب أتباع الخطوات لفتحه.

أو أذا كانت لديكم حساب مفعل من قبل يجب كتابة أسم المستخدم أو رقم الهوية الخاص به، ثم عليه كتابه الرقم السري ثم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول ثم أتبع باقي التعليمات.

تخصصات المسار العسكري:-

إلكترونيات الطيران (صيانة الطائرات).

ميكانيكا الطيران (صيانة الطائرات).

إلكترونيات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار).

ميكانيكا الطيران (نظم الطائرات بدون طيار).

إتصالات الطيران (نظم الطائرات بدون طيار).

شروط القبول في المسار العسكري:-

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشآ من أم وأب سعوديين.

يشترط علي المتقدمين حسن السيرة والسلوك ويلزم عليهم الأ يكونواغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلفة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتباره إليه.

يشترط تجاوز الكشف الطبي مثل اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وتناسب الطول مع الوزن على أن لا يقل الطول عن (160 سم).

أجتياز المقابلة الشخصية.

قبول المتقدم النهائي في البرنامج يكون من قبل الإدارة العامة للقبول والتجنيد بالقوات المسلحة.

تخصصات المسار المدني:

هياكل ومحركات (صيانة الطائرات).

شروط القبول في المسار المدني:

تعرفوا علي الشروط اولا لقبول طلب أنضماامكم في المسار المدني

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة للعلوم التطبيقية أو المعاهد الثانوية الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية.

إكمال المتقدم اختبارات القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم.

إجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية.

مزايا المسار المدني: