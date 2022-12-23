نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية فتح حساب جاري في بنك الراجحي وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الحساب الجاري واحد من أهم الحسابات التي يوفرها البنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، إذ يُتيح العديد من الخدمات إلى الحاصلين عليه منها السحب والإيداع في أي وقت من خلال أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع الأنحاء بالمملكة، كما يمكن الحصول على بطاقة تستخدم في سحب المبالغ أو سداد قيمة المشتريات وغيرها من المميزات ولكن للحصول على الحساب لا بد من توافر العديد من الشروط المطلوبة وسوف نوفر الامتيازات التي يقدمها البنك إلى حامليه وما آلية فتح حساب جاري في بنك الراجحي.

فتح حساب جاري في بنك الراجحي

هناك العديد من المميزات التي يحصل عليها العميل في حال فتح حساب جاري لدى البنك الراجحي ومن بينها:

الحصول على ألف نقطة مكافأة بعد الموافقة على فتح الحساب وذلك من خلال تطبيق البنك الذكي بعد تسجيل الدخول والبدء في الإجراءات والخطوات المطلوبة.

يُمكنك من استلام أو تحويل أي مبلغ مالي على المستوى المحلي والدولي.

الحصول على كشف حساب مصرفي كل شهر موضح به كافة العمليات التي قمت بها باللغة العربية والإنجليزية أيضًا.

فتح الحساب بدون أي رسوم.

ويُقدم لك الحساب أيضًا بطاقة مدى وهي من أهم البطاقات الائتمانية لدى البنك لكونها معتمدة في العديد من المحلات التجارية سواء داخل المملكة أو خارجها، ويمكن استخدامها في أجهزة الصراف الآلي وتحصل على إشعارات حتى تكون دائمًا على علم بكافة التحركات على حسابك.

شروط فتح حساب جاري بنك الراجحي

وهناك العديد من الشروط المطلوبة لفتح حساب جاري لدى البنك والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال اتباع التالي:

الولوج إلى رابط بنك الراجحي.

ثم الدخول إلى الحسابات.

اختيار الحساب الجاري من القائمة التي تظهر لك.

الدخول إلى الشروط والأحكام وقراءتها جيدًا وبعد الموافقة عليها يمكن النقر على تبويب افتح حسابك الآن وإدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل معلومات التواصل، أو البيانات الشخصية والحالة الوظيفية والسن وتاريخ الميلاد وغيرها وبعد الموافقة على الشروط أرسل الطلب إلى البنك من أجل مراجعته والتأكد من صحة كافة البيانات التي قمت بكتابتها في نموذج الطلب.