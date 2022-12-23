نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو موعد صرف دعم حافز التعطل عن العمل لشهر ديسمبر 2022؟الموارد البشرية تُجيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوم المملكة العربية السعودية بدعم مواطنيها وخاصة الأسر الفقيرة والغير قادرة على تلبية متطلباتهم، وذلك لعدم وجود دخل شهري كافي، فتقدم لهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من برامج الدعم المتنوعة، وذلك لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً في تلبية احتياجاتهم، وتوفير مستوى معيشة كريمة لهم، وتهتم المملكة أيضاً بالعاطلين عن العمل، وتقدم لهم ورش تدريبية تساعدهم في الحصول على فرصة عمل مناسبة، وخلال ذلك يتم صرف دعم شهري لهم، وهو دعم حافز، وسنتعرف من خلال مقالنا اليوم على موعد صرف دعم حافز التعطل عن العمل لشهر ديسمبر 2022.

برنامج حافز التعطل عن العمل

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإطلاق برنامج حافز، والذي يستهدف العاطلين عن العمل ويصرف لهم دعم مالي شهري بأمر من خادم الحرمين الشريفين، ومن أهم ما يميز البرنامج ما يلي:

هو برنامج يقدم الدعم للعاطلين عن العمل ليحفزهم لدخول سوق العمل.

يقدم البرنامج خدمات التدريب والتوظيف، لكي يساعد مستفيديه في الحصول على فرص عمل مناسبة.

كما أنه يمنح المستفيدين إعانة مالية لمدة 15 شهر.

يبدأ مبلغ الإعانة التي يقدمها البرنامج من 2000 ريال سعودي، وينتهي بـ 750 ريال.

يستهدف المنقطعين عن العمل لأكثر من سنتين، والشباب من حديثي التخرج، وليس لديهم وظيفة.

موعد صرف دعم حافز التعطل عن العمل لشهر يناير

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد محدد وثابت لصرف دعم حافز التعطل عن العمل وهو اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، ما لم يتعارض اليوم مع موعد عطلة رسمية، لذا سيتم صرف دعم شهر يناير 2023، يوم الخميس الموافق 5 يناير 2023 بمشيئة الله.

شروط الاستفادة من دعم حافز

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الشروط الواجب توافرها في من يرغب في الاستفادة من الدعم وهي: