29 أسيرة فلسطينية في سجون العدو الصهيوني

29 أسيرة فلسطينية في سجون العدو الصهيونيقال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن 29 أسيرة ما زلن يقبعن في معتقل "الدامون" الصهيوني من بينهن الطفلتان "نفوذ حماد" و"زمزم القواسمة".

وأشار النادي في بيان اليوم إلى أن سلطات العدو الصهيوني قد أفرجت، عن الأسيرتين "ياسمين جابر" من القدس المحتلة، و"دينا جرادات" من جنين، بعد انتهاء مدة محكوميتهما، موضحا أن الأسيرة جابر أمضت 30 شهرًا، فيما أمضت الأسيرة جرادات أربعة أشهر ونصف في معتقلات العدو.

وأوضح البيان بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية أن أقدم الأسيرات في معتقلات العدو الصهيوني، هي الأسيرة "ميسون موسى" المعتقلة منذ عام 2015، ومحكومة بالسّجن لمدة 15 عامًا، في حين أعلى الأحكام صدرت بحق الأسيرتين "شروق دويات" و"شاتيلا عياد" المحكومتان بالسّجن (16) عاما، مشيرا إلى أن غالبية الأسيرات المحكومات بأحكام عالية هن من القدس المحتلة.

ولفت البيان إلى أن من بين الأسيرات، الأسيرتين "شروق البدن" و"رغد الفني"، المعتقلتان إداريا.. كما أن ست أسيرات اعتقلن وهن جريحات، ومن أصعب الحالات بينهن الأسيرة "إسراء جعابيص" التي تعاني من تشوهات حادة بعد تعرضها لحروق خطيرة أصابت 60% من جسدها، جرّاء إطلاق جنود العدو النار على سيارتها عام 2015، والذي تسبب بانفجار إسطوانة غاز داخل مركبتها، مشيرا إلى أن من بين الأسيرات ست أمهات.