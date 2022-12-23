نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تفتح ونترلاند الكويت؟ winter لاند 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تفتح ونترلاند الكويت أرض العجائب الشتّوية winter land 2022 في الكويت؟ من أهم الإستفسارات لدى الراغبين بزيارة مدينة ونترلاند والتي يتم البحث عنها مؤخرا للوقوف حول ما هي أوقات إفتتاحها وكم مدة نسخة ونترلاند ضمن إنطلاقتها الأولى، ونرفق إليكم عبر تفاصيل هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري معلومات متى تفتح ونترلاند ضمن مواعيد العمل الرسمية وكيف يمكن الحجز، ونترلاند الكويت.

أنطلقت ونترلاند 2022 في دولة الكويت ليتم العمل على إفتتاحها يومياً ولمدة 3 شهور مقبلة، حيث يستعد الناس إلى زيارة ونترلاند والاستماع بالالعاب المتنوعة والمختلفة في مدينة الملاهي الكوّيتية وسّط أجواء ترفيهية وفنية من الانشطة والفعاليات المختلفة بالاضافة إلى مسرح عروض سوف تمنح أفضل تجربة ترفيه لجميع العوائل في حديقة الشعب.

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موعد فتح ونترلاند الكويت

يمكن زيارة ونترلاند بعد حجز تذاكر الفعالية بشكل مسبق وذلك في اوقات إفتتاح اليومي لدخولها، حيث تفتح في يوم الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء في الساعة 5:00 مساءً لغاية 12:00 منتصف الليل، وهي أوقات دخول ونترلاند الكويت.

متى تفتح ونترلاند الكويت ؟

بينما يتم التخطيط لزيارة ونترلاند يحرص الناس بالمقابل في معرفة متى تفتح ونترلاند 2022، وسنتعرض تفاصيل ذلك مما يلي:-

تفتح مدينة الملاهي كما أعلن المنظم ممثلاً في شركة المشروعات السياحية في يوم الخميس والجمعة والسبت بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، حيث ستكون هذه فترات إفتتاح ونترلاند فيما يتعلق بالدخول.

ومن خلال ما ذكر في المقالة السابقة، نكون قد ذكرنا مواعيد متى تفتح ونترلاند وتعرفنا عليها بشكل تفصيلي في جداول الإفتتاح المرفقة أعلاه والرسمية من ونترلاند الكويت.