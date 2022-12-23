زيلينسكى: زيارتى إلى أمريكا نادرة ومعيار مهم للغاية

جدة - نرمين السيد - وأضاف "زيلينسكى" فى تصريحات خلال مؤتمر سفراء أوكرانيا فى كييف نقلتها قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن هذه الزيارة لواشنطن كانت "معيارا محددا، وليس لدى فرصة للقيام بزيارات خارجية، لأنه لا يوجد وقت".

وحث الرئيس الأوكرانى الشركاء الأجانب على أنه إذا كانوا مستعدين "لأخذ زمام المبادرة" فى تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية، فعندئذ "يمكن إجراء المفاوضات شخصيا" مع زيلينسكى.

كانت زيارة زيلينسكى إلى الولايات المتحدة هى الأولى له خارجيا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية فى فبراير الماضى.

وفى موسكو، أكد السفير الروسى لدى الولايات المتحدة أناتولى أنتونوف، أن واشنطن تخوض حربا بالوكالة ضد روسيا على الأراضى الأوكرانية، مشيرا إلى أن مخاطر المواجهة المباشرة بين البلدين مرتفعة.

وقال الدبلوماسى الروسى فى تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم، لا أحد يخفى أهداف البيت الأبيض الحقيقية تجاهنا.. المعلقون السياسيون يصرحون فى جميع القنوات التلفزيونية بأنه يجب تكثيف حرب الولايات المتحدة بالوكالة ضد الاتحاد الروسى".

وأضاف "أود أن أذكركم بأن الحرب بالوكالة تفهم على أنها حرب يتم تفويضها لشخص آخر، أى حرب يخوضها شخص بالنيابة عن شخص آخر، وهذا بالضبط ما يقوم به الأمريكيون على الأراضى الأوكرانية ".

وتابع أن ما ترمى إليه الولايات المتحدة هو عدم السماح لروسيا بالانتصار فى عمليتها العسكرية الخاصة.. مضيفا أن مساعى واشنطن تتمثل فى عدة أمور تشمل وقف العملية العسكرية الخاصة، وانسحاب القوات الروسية من جميع الأراضى الأوكرانية الزائفة، إلى جانب دفع تعويضات عن الأضرار التى لحقت بأوكرانيا.

وأشار إلى أنه "فى هذه الحالة، ليس هناك مجال للتراجع.. يتعين علينا فقط أن نمضى قدما.. إذا سمحنا بالحفاظ على جذور النازية على الأراضى الأوكرانية، فإن هذه البراعم ستنمو مرة أخرى بعد فترة وسيتعين علينا القتال حتى الموت لإنقاذ ليس فقط أوكرانيا ولكن العالم بأسره".

وفى سياق متصل، قال أنتونوف إن محادثات تبادل الأسرى "الروسية - الأمريكية" أثبتت أنها مثمرة وأن العمل فى هذه القضية مستمر.

وأضاف أنتولوف "روسيا والولايات المتحدة تحتفظان بقناة اتصال بين أجهزة المخابرات للبحث عن حلول فيما يتعلق بتبادل السجناء، وأثبت الحوار هذا العام نتائج إيجابية، حيث عاد قسطنطين ياروشينكو وفيكتور بوت إلى الوطن".

وتابع "إن العمل جار.. فليعمل زملاؤنا فى بيئة هادئة، دون أن تدفعهم وسائل الإعلام، لأن الشيء الأساسى بالنسبة لنا هو تحقيق نتيجة إيجابية".

وأكد أن موسكو تخطط لإعادة جميع الروس المسجونين فى الولايات المتحدة إلى بلادهم، مضيفا "مهمتنا صعبة، وهى منع وضع يظل فيه حتى مواطن روسى واحدا فى السجن الأمريكى، بينما يوجد اليوم حوالى 100 منهم، علاوة على ذلك، تتزايد قائمتهم، نحصل باستمرار على معلومات حول إخواننا المواطنين الذين تم اعتقالهم فى بلدان ثالثة بناء على طلب الولايات المتحدة مع احتمال تسليمهم إليها، فهم يواجهون محن كبيرة هناك، بما فى ذلك ظروف السجن التى لا تطاق والاستجوابات الطويلة التى تضر بصحتهم، وفى النهاية، أحكام بالسجن لمدة سنوات تؤثر بشكل خطير على صحة الأشخاص الجسدية والنفسية".